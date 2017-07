Fußball-EM der Frauen Gastgeber Niederlande steht im Halbfinale

Die Niederlande sind bei der Fußball-EM der Frauen als erste Mannschaft ins Halbfinale eingezogen. Der Gastgeber besiegte in Doetinchem den Olympiazweiten Schweden 2:0 (1:0) und steht zum zweiten Mal nach 2009 in der Vorschlussrunde einer EM. Nächster Gegner ist der Sieger der Begegnung zwischen Frankreich und England am Sonntag (20.45 Uhr).

Beim vierten Turniersieg der Niederländerinnen im vierten Spiel erzielte die frühere Duisburgerin Lieke Martens (33. Minute) vor 11.106 Zuschauern die Führung per direkt verwandeltem Freistoß. Nach der Pause sorgte Vivianne Miedema (64.) nach einem Konter für die Entscheidung im letzten Turnierspiel von Pia Sundhage auf der schwedischen Bank. Die Trainerin hatte in ihrer Karriere zweimal Olympisches Gold mit den USA gewonnen und war 2011 Vize-Weltmeisterin geworden.

Die Partie zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Dänemark wurde wegen eines unbespielbaren Platzes in Rotterdam abgesagt und auf Sonntag verschoben. Zuvor hatte es heftig geregnet.