EM der Frauen Historischer Sieg für die Schweiz

Die Schweiz hat ihren ersten Sieg bei einer Fußball-EM gefeiert. Die Mannschaft besiegte am Samstag in der Gruppe C die isländische Auswahl 2:1 (1:1) und wahrte damit die Chance auf den Viertelfinaleinzug. Island ging durch Fanndis Fridriksdottir (33. Minute) in Führung, ehe die Schweiz durch Tore von Lara Dickenmann (43.) und Ramona Backmann (52.) das Spiel noch drehte.

Die Partie war wegen einer langen Behandlungspause rund zehn Minuten unterbrochen. Nachdem die Schweizer Torhüterin Gaelle Thalmann und die Isländerin Gunnhildur Jonsdottir zusammengeprallt waren, musste die Keeperin noch auf dem Platz am Kopf genäht werden. Sie spielte die Partie mit einem dicken Turban aber noch zu Ende.

Getty Images Gaelle Thalmann

Im Spätspiel des Abends trennten sich Frankreich und Österreich 1:1 (0:1)-unentschieden. Lisa Makas (27.) vom MSV Duisburg brachte Österreich in Führung, Amandine Henry gelang der Ausgleich (51.). In der zweiten Halbzeit fehlte es dem Außenseiter aber an Risikobereitschaft und Kraft, um die Überraschung gegen die favorisierten Französinnen perfekt zu machen.

Frankreich und Österreich führen die Gruppe C nach zwei Spieltagen mit jeweils vier Punkten an. Die Schweiz hat drei Punkte auf dem Konto. Island ist nach der zweiten Niederlage hingegen vorzeitig gescheitert.