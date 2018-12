Die Entscheidung im Kampf um eins der begehrtesten Talente im Weltfußball scheint gefallen zu sein. Frenkie de Jong, 21-jähriger Mittelfeldspieler aus den Niederlanden, soll sich mit dem FC Barcelona auf einen Fünf-Jahres-Vertrag geeinigt haben. Das berichtet die spanische Zeitung "Sport".

Demnach soll der Transfer im Sommer 2019 abgewickelt werden. De Jong habe dem Deal zugestimmt, obwohl es finanziell lukrativere Angebote gäbe. Allerdings müssen sich die Vereine noch auf die Ablösesumme einigen. Ajax soll mindestens 75 Millionen Euro verlangen, Barça will bislang aber "nur" 60 Millionen zahlen.

Viele europäische Top-Klubs sollen an einer Verpflichtung des niederländischen Shootingstars interessiert sein. Real Madrid soll Medienberichten zufolge 80 Millionen Euro Ablöse geboten haben. Auch mit den Verantwortlichen von Manchester City, Paris Saint-Germain und Bayern München soll de Jongs Management verhandelt haben.

Tuchel will Arsenals Ramsey

Nach Informationen der französischen "L'Équipe" steht der Waliser Aaron Ramsey kurz vor einem Wechsel vom FC Arsenal zu Paris Saint-Germain. Ramseys Vertrag bei den Gunners läuft am Saisonende aus. Wie der "Mirror" berichtet soll PSG bereit sein, für einen vorzeitigen Wechsel im Januar neun Millionen britische Pfund (knapp zehn Millionen Euro) zu zahlen.

Angeblich sollen auch Juventus und der FC Bayern Interesse an Ramsey gezeigt haben. Zuletzt saß der 28-Jährige bei Arsenal meist auf der Ersatzbank. Von 16 Einsätzen in der laufenden Premier-League-Saison bestritt Ramsey nur sieben Partien von Beginn an.

Samir Nasri vor Rückkehr in die Premier League

215 Premier-League-Partien bestritt Samir Nasri für den FC Arsenal und Manchester City, bevor er 2017 zu Antalyaspor in die Türkei wechselte. Weil er während eines USA-Urlaubs eine verbotene Infusion bekam, sperrte die Uefa Nasri für insgesamt 18 Monate. Antalyaspor löste den Vertrag daraufhin auf.

Am 31. Dezember läuft Nasris Sperre ab. West Ham United soll dem 31-Jährigen einen Vertrag für sechs Monate angeboten haben, der ihm 80.000 Pfund pro Woche garantiert. Der britische "Mirror" hatte zuerst darüber berichtet.