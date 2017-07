Fußball-EM der Frauen Deutschland erreicht das Viertelfinale

Die DFB-Auswahl hat sich bei der Fußball-EM der Frauen in den Niederlanden für das Viertelfinale qualifiziert. Im abschließenden Gruppenspiel setzte sich die deutsche Mannschaft in Utrecht gegen Russland 2:0 (1:0) durch. Babett Peter sorgte per Foulelfmeter für die frühe Führung (10. Minute.), Dzsenifer Marozsán erzielte ebenfalls per Strafstoß (56.) den Endstand.

Das Team von Bundestrainerin Steffi Jones dominierte von Beginn an. Nachdem Sara Doorsoun-Khajeh zunächst noch mit einem ersten Abschluss aus der Distanz an der russischen Torfrau scheiterte (9.), bekam Deutschland nur wenige Augenblicke später einen Strafstoß zugesprochen. Vorausgegangen war ein Gerangel abseits des Balls zwischen Angreiferin Mandy Islacker und ihrer Gegenspielerin. Den fälligen Strafstoß verwandelte Peter. Für die deutsche Abwehrchefin war es ihr zweiter Turniertreffer, bereits im zweiten Gruppenspiel gegen Italien war sie vom Elfmeterpunkt erfolgreich gewesen.

In der Folge verhinderte Tatyana Scherbak zunächst gleich mehrfach mit starken Paraden einen zweiten deutschen Treffer. Gegen Islacker (15.) war die Russin genauso auf dem Posten wie bei einem Kopfball von Peter, den sie an die Latte lenken konnte (30.). Nachdem Sara Däbritz frei stehend nach schönem Schnittstellenpass von Lena Goeßling verzog (40.), wurde einem Kopfballtreffer von Mittag im Anschluss an eine Verlängerung am ersten Pfosten fälschlicherweise die Anerkennung verweigert. Die Referees hatten sie im Abseits gesehen (45.).

Weil die umformierte Viererkette der DFB-Elf auch in der zweiten Hälfte insbesondere gegen die langen Bälle der Russinnen aufmerksam verteidigte, geriet die deutsche Defensive nie in Gefahr. Stattdessen erhöhte Kapitänin Marozsán auf der Gegenseite per Elfmeter auf 2:0, nachdem Däbritz zuvor nur per Foul zu stoppen war. Weitere DFB-Versuche vornehmlich aus der Distanz wurden geblockt oder von Scherbak entschärft.

Ebenfalls den Sprung unter die besten acht Teams hat Schweden geschafft. Im Duell gegen die zuvor sieglosen Italienerinnen taten sich die Favoritinnen überraschend schwer. Einen zweimaligen Rückstand konnte die schwedische Auswahl zwar ausgleichen, letztlich verloren sie dennoch durch einen späten Konter 2:3 (85.). Im Viertelfinale trifft sie auf die Gastgeber aus den Niederlanden. Deutschland bekommt es als Gruppensieger am kommenden Samstag (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ZDF) mit Dänemark zu tun.

Russland - Deutschland 0:2 (0:1)

0:1 Peter (10./Foulfelfmeter)

0:2 Marozsán (56./Foulfelfmeter)

Russland: Scherbak - Sijastinowa, Makarenko (28. Morozowa), Koschnikowa, Solodkaja - Jelena Morosowa - Sotschnewa, Smirnowa (46. Fedorowa), Scholowjaga, Tschernomyrdina (63. Karpowa) - Danilowa.

Deutschland: Schult - Simon, Peter, Goeßling, Blässe - Demann - Doorsoun-Khajeh, Däbritz (68. Magull) - Marozsán - Islacker (46. Kayikcy), Mittag (75. Kemme).

Gelbe Karten: Koschnikowa (43.)

Schiedsrichterin: Monika Mularczyk (Polen)

Zuschauer: 6000