Vertraulicher Bericht Gewaltbereite Fußballfans tricksen Polizei aus

Gewaltbereite Fußballfans entziehen sich mit immer neuen Tricks einer Strafverfolgung, wie die Bundespolizei beobachtet. In einem vertraulichen Bericht heißt es, Mitglieder einzelner Fangruppen kleideten sich gleich, damit die Täter nach Straftaten nicht zu identifizieren seien. So hatten im Mai unter dem Motto "Krieg dem DFB" mehrere Hundert Begleiter von Dynamo Dresden bei einem Spiel in Karlsruhe in gleichen Camouflage-Shirts randaliert. (Diese Meldung stammt aus dem SPIEGEL. Den neuen SPIEGEL finden Sie hier.)

"Zunehmend feststellbar ist, dass die Fußballanhänger Wechselsachen mitführen", klagt die Polizei. Vor allem Fans, die Pyrotechnik zündeten, zögen sich danach um. In den Zügen würden Fans immer häufiger Fenster und Videokameras abkleben, um der Polizei kein Beweismaterial zu liefern.

Mit Sorge sehen die Beamten, dass auch die Fanpolizisten, die sogenannten Fankundigen Beamten, einen "zunehmend schwindenden Einfluss" auf die gewaltbereiten Ultras hätten. Offenbar trauen sich selbst diese Szene-Beamten nicht mehr in jeden Zug, in dem Krawallmacher sitzen.