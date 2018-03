Am Osterwochenende finden erstmals seit drei Wochen wieder Spiele der griechischen "Super League" statt. Die Regierung hatte die vorübergehende Einstellung des Ligabetriebs ab dem 12. März beschlossen, nachdem Ivan Savvidis, der Eigentümer von Paok Saloniki, in der Partie gegen AEK Athen mit einem Revolver am Gürtel auf den Rasen gelaufen war. Die Partie wurde in der 89. Minute abgebrochen.

Es war der unrühmliche Höhepunkt einer Reihe von Skandalen im griechischen Fußball. Bereits im Januar hatte die Regierung auf Gewaltexzesse auf den Tribünen reagiert und Auswärtsverbote gegen Fans von Olympiakos, Paok sowie Panathinaikos und AEK Athen verhängt.

Ende Februar war der Trainer von Olympiakos Piräus, Oscar Garcia, ebenfalls beim Auswärtsspiel bei Paok von einem Gegenstand am Kopf getroffen worden. Daraufhin verhängte die Liga einen Punktabzug gegen den Klub aus Saloniki. Als Reaktion stürmten Paok-Anhänger ein Fernsehstudio und zwangen den Moderator, ein Protestschreiben zu verlesen.