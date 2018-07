Solidarität mit Torwartkollege Karius Casillas postet seine schlimmsten Patzer

Iker Casillas war Weltmeister (2010) und gleich zweimal Europameister (2008 und 2012). Die spanische Torwartlegende hat mit Real Madrid dreimal die Champions League gewonnen, dazu in Spanien jeden nationalen Titel, mehrfach sogar. Aktuell lässt der mittlerweile 37 Jahre alte Casillas seine Karriere beim FC Porto ausklingen, mit dem er im Sommer auch die portugiesische Meisterschaft gewonnen hat.

Ein Thema scheint dem fünfmaligen Welttorhüter aber keine Ruhe zu lassen: die anhaltende öffentliche Kritik an Loris Karius. Der Keeper des FC Liverpool, der beim 1:3 der Reds im Champions-League-Finale gegen Real Madrid mit zwei schweren Fehlern entscheidend zur Niederlage seines Klubs beigetragen hatte, war auch beim 1:3 des FC Liverpool im Testspiel am Sonntagabend gegen Borussia Dortmund durch eine unglückliche Aktion aufgefallen.

Karius patzt in seinem größten Spiel Kiew, 26. Mai, Finale. Für Loris Karius wurde es einer der schwierigsten Tage seiner Fußballerlaufbahn. Die ganze Dramatik des Champions-League-Endspiels zusammengefasst in einem Bild: Liverpool-Torwart Karius liegt am Boden, während Matchwinner Gareth Bale jubelnd abdreht. Real Madrid setzte sich in Kiew 3:1 (0:0) gegen den FC Liverpool durch. Unmittelbar nach der Halbzeitpause nahm das Schicksal seinen Lauf. Und im Mittelpunkt stand gleich mehrfach Karius: Der Liverpool-Keeper verschuldete den ersten Gegentreffer, als er Benzema den Ball bei einem Abwurf gegen den Fuß warf. Von dort rollte die Kugel ins Tor. Benzema schien selbst kaum glauben zu können, dass und vor allem wie er Real in Führung gebracht hatte (51.). Es sollte der Auftakt zur spektakulärsten Phase der Partie werden. Nur vier Minuten nach dem Führungstreffer erzielte Sadio Mané den Ausgleich. Eine Ecke von James Milner verlängerte Dejan Lovren mit dem Kopf zu Mané, der Navas aus kurzer Distanz keine Chance ließ (54.). Real-Trainer Zidane reagierte und brachte Bale für Isco in die Partie. Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung zauberte der Waliser eine Marcelo-Flanke per Fallrückzieher in den Winkel. Ein echtes Traumtor - und die Vorentscheidung (64.). Man sagt, dass große Spieler große Spiele entscheiden. Wenn das stimmt, ist Bale ein ganz Großer. In der 83. Minute legte der Waliser seinen zweiten Treffer nach, als er aus 40 Metern einfach mal abzog. Auch Karius "krönte" seine Leistung und faustete den unplatzierten Schuss ins eigene Netz. Durch Salahs frühe Verletzung und die beiden bitteren Karius-Patzer fuhren Klopp und der FC Liverpool ohne Pokal nach Hause. Für den Trainer war es bereits die zweite Finalniederlage in der Königsklasse. 2013 war er mit Borussia Dortmund an Bayern München gescheitert.

"Auch ich mache Fehler"

Casillas hat seinem Torwartkollegen Karius nun öffentlich den Rücken gestärkt. Bei Twitter postete er einen 50-sekündigen Zusammenschnitt, der etliche Fehler und Gegentore aus Casillas' langer Profikarriere zeigt:

Detrás de cada uno de nosotros, hay una persona. Que levante la mano quien no haya fallado alguna vez. Aprender de nuestros errores nos hará más fuertes y aceptarlos más humanos. #yotambienfallo pic.twitter.com/jwLOdicfTh — Iker Casillas (@IkerCasillas) 24. Juli 2018

"Hinter jedem von uns steht eine Person", schrieb Casillas dazu. "Der soll seine Hand heben, der nie einen Fehler gemacht hat. Aus unseren Fehlern zu lernen, wird uns stärker und menschlicher machen." Casillas schloss seinen Solidaritätstweet mit dem Hashtag #yotambienfallo ("Auch ich mache Fehler").

Casillas hatte sich bereits am Sonntag für den in der Kritik stehenden deutschen Torwart eingesetzt. "Wann werden diese Angriffe auf Loris Karius endlich mal zu Ende gehen? Es gibt viele ernstere Probleme auf dieser Welt, verdammt nochmal!" schrieb Casillas ebenfalls auf Twitter. "Lasst den Jungen endlich in Ruhe!", schrieb Casillas weiter, "er ist auch ein Mensch. So wie wir alle!"