Brasilianische Fußball-Legende Weltmeister-Kapitän Carlos Alberto verstorben

Die brasilianische Fußball-Ikone Carlos Alberto ist tot. Der Weltmeister-Kapitän von 1970 starb am Dienstag im Alter von 72 Jahren in Rio de Janeiro an einem Herzinfarkt.

Der frühere Rechtsverteidiger, einst beim FC Santos an der Seite von Pelé aktiv, traf im WM-Finale 1970 gegen Italien in Mexiko-Stadt zum Endstand von 4:1. Das Tor nach einer Traumkombination der gesamten brasilianischen Mannschaft ging in die Fußballgeschichte ein. Die WM 1974 in Deutschland verpasste Carlos Alberto wegen einer Knieverletzung.

Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn bei Cosmos New York 1982 wurde Carlos Alberto Trainer. Seine letzte von vielen Stationen war das Amt des Nationaltrainers von Aserbaidschan (bis 2005). Anschließend arbeitete er bis zuletzt als TV-Experte für den brasilianischen Sender SporTV.