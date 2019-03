Die 12.717 Zuschauer in Dick's Sporting Goods Park in Colorado wurden Zeuge einer historischen MLS-Begegnung: Noch nie wurde eine Begegnung in der höchsten Spielklasse im US-Fußball bei niedrigeren Temperaturen angepfiffen. Minus 27 Grad Celsius waren es beim Saisonauftakt zwischen den Colorado Rapids und den Portland Timbers. Die Zuschauer wurden indes für ihr Durchhalten belohnt: Sechs Tore gab es beim 3:3 (1:2) zu sehen, dazu noch eine Rote Karte.

Kei Kamara hatte die Gastgeber in der 16. Minute in Führung gebracht, bevor Diego Váleri (29.) und Sebastián Blanco (45.+1) das Spiel bis zur Pause drehten. Colorados Axel Sjöberg hatte in der 27. Minute bereits früh in der Partie die Rote Karte gesehen. Ex-HSV-Spieler Benny Feilhaber glich kurz nach der Pause für die Gastgeber aus, bevor Deklan Wyne Portland mit einem Eigentor (66.) erneut in Führung brachte. Den Schlusspunkt setzte in der Nachspielzeit Andre Shinyashiki mit dem 3:3-Ausgleichstreffer.

AP Helfer während der Partie

Während der Partie versuchten die Helfer, den während der Partie einsetzenden Schnee mit Schaufeln und Laubbläsern vom Spielfeld zu entfernen. "Es war ein Schneesturm, du kannst dich auf so etwas nicht vorbereiten", sagte Timbers-Torhüter Jeff Attinelle, der als einziger Spieler nicht in kurzen Hosen antrat. "Das war eine Sache, die einmal im Leben passiert, aber alle sind gut mit der Situation umgegangen", so der 30-Jährige.

Sein Gegenüber, Ex-Premier-League-Torhüter Tim Howard, spielte übrigens wie fast alle Spieler in kurzen Hosen.