Jahrzehntelang dominierten vier Klubs den türkischen Fußball: Die drei großen Istanbuler Vereine Fenerbahce, Besiktas und Galatasaray sowie Trabzonspor vom Schwarzen Meer. Seit Gründung der Süper Lig 1959 ging die Meisterschaft mit einer Ausnahme (Bursaspor, 2010) stets an eine dieser Mannschaften.

In diesem Jahr sind die Verhältnisse auf den Kopf gestellt: Die Tabelle wird angeführt vom Istanbuler Vorortklub Basaksehir, Besiktas und Galatasaray dümpeln im Mittelfeld herum, Fenerbahce kämpft als Vorletzter gar gegen den Abstieg. Manche Beobachter freuen sich, dass die Süper Lig unberechenbar geworden ist. Die meisten Fans jedoch betrachten die Machtverschiebung als das, was sie ist: Ausdruck einer Krise im türkischen Fußball.

Die "Großen Vier" sind nicht nur sportlich in Bedrängnis geraten, sondern vor allem finanziell: Trabzonspor hat nach Angaben des Wirtschaftsdienstes "Bloomberg" 121 Millionen Euro Schulden angehäuft, Galatasaray 123 Millionen, Besiktas 164 Millionen und Fenerbahce 344 Millionen. Vielen kleineren Klubs geht ebenfalls das Geld aus.

"Das Fußballgeschäft ist in der Türkei nicht nachhaltig"

Die Not ist inzwischen so groß, dass der türkische Fußballverband (TFF) und der türkische Bankenverband (TBB) auf Betreiben der Regierung ein Rettungsprogramm über knapp zwei Milliarden Euro ausgearbeitet haben. Demnach soll insbesondere die Staatsbank Ziraat vorübergehend die Schulden mehrerer Klubs übernehmen, bis sich diese konsolidiert haben und in der Lage sind, ihre Verbindlichkeiten zu begleichen.

Die TFF will den türkischen Profifußball zudem künftig stärker überwachen. Vereine, die gegen Finanzauflagen verstoßen, sollen unter anderem mit Punktabzügen bis hin zum Zwangsabstieg sanktioniert werden. TFF-Chef Yildirim Demirören sprach von einem "entscheidenden Tag für die Zukunft" des türkischen Fußballs. Der Istanbuler Banker und Fußballexperte Tugrul Aksar hingegen mahnt, das Problem werde durch das Notprogramm nur aufgeschoben, nicht gelöst. "Das Fußballgeschäft ist in der Türkei nicht nachhaltig."

Kritik kommt auch von Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu. Statt Fußballvereinen sollten die Banken lieber Landwirte unterstützen. "Meine Brüder, wacht endlich auf, eure Arbeit, euer Schweiß werden nicht anerkannt", sagte er. "Diese Bank ist für euch da und nicht für die Mannschaften."

Der Satz, wonach Fußball mehr ist als nur ein Spiel, gilt in der Türkei wie in kaum einem anderen Land. Die Identifikation der Menschen mit ihrer Mannschaft ist enorm. Viele Klubs haben jedoch jahrelang über ihre Verhältnisse gewirtschaftet. Präsidenten, die oft wie Monarchen über die Vereine herrschen, sehen sich genötigt, den Fans jedes Jahr neue, internationale Stars zu präsentieren. Auf diese Weise wechselten Spieler wie Didier Drogba, Lukas Podolski oder Robin van Persie in die Türkei. Gleichzeitig versäumten es die Klubs, eigene Talente zu fördern.

Der Tabellenführer hat enge Beziehungen zu Erdogan

Nun gerät das System an seine Grenzen. Die Türkei steckt in einer Finanzkrise. Die Inflation liegt bei 20 Prozent, die Lira hat im vergangen Jahr im Vergleich zum Dollar ein Viertel an Wert verloren, was dazu führt, dass sich türkische Klubs, die Gehälter oft in Dollar oder Euro bezahlen, Ausländer kaum mehr leisten können. Erste Vereine müssen Leistungsträger verkaufen. Die Ränge in den Stadien bleiben immer öfter leer.

Von der Krise der großen vier Klubs profitiert bislang vor allem der 1990 gegründete Verein Istanbul Basaksehir, ein Retortenklub, der erst seit 2007 in der ersten Liga spielt. Das Management von Basaksehir begründet den Erfolg unter anderem mit guter Jugendarbeit. Kritiker hingegen sagen, der Verein würde bei der Verpflichtung teurer Spieler vor allem von den engen Beziehungen zur Regierung profitieren. Klubchef Göksel Gümüsdag ist mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan verwandt.

Erdogan hat in seiner Jugend selbst halb-professionell Fußball gespielt. Er nahm auch an einem Freundschaftsspiel zur Eröffnung des neuen Stadions von Basaksehir 2014 teil. Es war eines der eher seltenen Male, dass das Stadion halbwegs voll war.