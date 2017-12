Trotz Ibrahimovic-Tor im Ligapokal Manchester United scheitert an Zweitligisten

Englands Rekordmeister Manchester United hat sich im Viertelfinale des Ligapokals beim Zweitligisten Bristol City blamiert. Beim Startelfdebüt von Zlatan Ibrahimovic verloren die Red Devils 1:2 (0:0). In Bristol brachte Joe Bryan den Außenseiter überraschend in Führung (51. Minute). Ibrahimovic glich nur sieben Minuten später aus. Doch auch der Schwede konnte Korey Smiths Siegtreffer in der Nachspielzeit nicht verhindern (90.+2).

Im Parallelspiel setzte sich der Favorit durch: Chelsea zog nach einem glücklichen 2:1-Erfolg gegen den Erstligisten AFC Bournemouth ins Halbfinale ein. Der Brasilianer Willian (13.) erzielte auf Vorlage von Cesc Fabregas die Führung für den englischen Meister. Dan Gosling glich kurz vor Spielende (90.) aus, doch nur eine Minute später erzielte Alvaro Morata (90.+1) das entscheidende Tor für Chelsea.

Am Dienstag waren bereits Manchester City und der FC Arsenal in die Runde der letzten Vier eingezogen. Die Halbfinal-Hinspiele finden am 8. Januar statt, die Rückspiele am 22. Januar.

In der englischen Premier League hat es am Mittwoch noch eine Trainerentlassung gegeben: Swansea City hat sich von seinem Cheftrainer Paul Clement getrennt. Dies gab der Klub bekannt. Der Engländer war von Juli bis Dezember 2016 Assistenztrainer von Carlo Ancelotti beim FC ayern München gewesen und wechselte im Januar zu Swansea. In der vergangenen Saison rettete er den Verein vor dem Abstieg, in dieser Spielzeit folgte der Absturz auf den letzten Tabellenplatz.