Juventus hat den Transfer von Mittelfeldspieler Aaron Ramsey vom FC Arsenal zur kommenden Saison bekannt gegeben. Der 28-Jährige unterschrieb beim italienischen Fußball-Rekordmeister einen ab Juli gültigen Vierjahresvertrag. Der Vertrag von Ramsey in London läuft dann aus, eine Ablösesumme wird nicht fällig.

Wie die Zeitung "The Guardian" und die BBC berichten, soll Ramsey damit dann der bestbezahlte britische Fußballer sein. Darin sind sich beide Medien einig, beim Gehalt sind sie es nicht: Laut BBC verdient Ramsey künftig umgerechnet 456.000 Euro pro Woche, der "Guardian" schreibt von 342.000 Euro.

Lange hatten der FC Arsenal und Ramsey über eine Vertragsverlängerung verhandelt, ehe der Klub sein Angebot im Oktober 2018 zurückzog. Das berichten britische Medien übereinstimmend. Anschließend wurde Ramsey mit verschiedenen europäischen Spitzenklubs in Verbindung gebracht. Vom Interesse des FC Barcelona war zu lesen, auch Paris Saint-Germain und der FC Bayern München sollen interessiert gewesen sein. Doch das Rennen machte Juventus.

Konkurrenz für Can und Khedira

Ramsey war 2008 von Cardiff City zum FC Arsenal gewechselt, wo er abgesehen von zwei Kurz-Leihen während der Saison 2010/11 durchgehend spielte. Er gewann in dieser Zeit dreimal den FA-Cup und zweimal den Supercup. In der laufenden Saison kam Ramsey in der Premier League bislang 22-mal zum Einsatz und erzielte zwei Tore. Insgesamt machte er 361 Pflichtspiele (62 Tore) für Arsenal. Maximal 21 Spiele können noch hinzukommen, ehe Ramsey nach Turin wechselt.

Dort wird Ramsey mit namhaften Mitspielern um die drei Plätze, die im 4-3-3 von Juventus vorgesehen sind, konkurrieren. Zu nennen wären da Blaise Matuidi, Miralem Pjanic und Rodrigo Bentancur, aber auch die beiden Deutschen in Diensten von Juventus, Sami Khedira und Emre Can.

Vor allem Khedira hatte in dieser Saison immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, er verpasste deswegen zehn Ligaspiele. Zuletzt kamen beide jedoch regelmäßig zum Einsatz, beim 3:0 gegen US Sassuolo am vergangenen Wochenende hatten sowohl Khedira als auch Can getroffen.