Fußball-Nationalmannschaft Deutschland verpasst historischen Sieg gegen Italien

Deutschland ist in der Neuauflage des EM-Halbfinals gegen Italien nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. In Mailand enttäuschte die DFB-Elf in der zweiten Hälfte, Italien hatte in der Schlussphase Pech, als Andrea Belottis Schuss vom Pfosten abprallte (81. Minute).

Bundestrainer Joachim Löw bot gegen Italien gleich mehrere Überraschungen auf: Yannick Gerhardt vom VfL Wolfsburg debütierte auf der linken Seite, neben ihm spielten Julian Weigl (BVB) und Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim). Im Sturm begann Thomas Müller, der nach seinen kritischen Äußerungen über das Qualifikationsspiel in San Marino reichlich Gegenwind bekommen hatte. Auch der Gegner verzichtete auf einige Stammkräfte.

Die italienische Nationalmannschaft trat zum insgesamt 44. Mal im "Giuseppe-Meazza-Stadion" an. Bis heute ist der vierfache Weltmeister in San Siro ungeschlagen (32 Siege, zwölf Remis). In der elften Minute hatte das Team von Trainer Giampiero Ventura allerdings Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Nach einem feinen Pass von Ilkay Gündogan tauchte Leon Goretzka frei vor Gianluigi Buffon auf, doch der 38-Jährige vereitelte die Chance.

Deutschland in zweiter Hälfe harmlos, Italien im Pech

Kurz darauf wurden die Italiener erstmalig gefährlich. Belotti setzte den Ball aus 18 Metern über das Tor (13.), ebenso wie der ehemalige Dortmunder Ciro Immobile nach einem langen Ball von Daniele de Rossi (24.). Die Teams, die noch im EM-Halbfinale gegeneinander gespielt hatten (Deutschland gewann im Elfmeterschießen), befanden sich erneut auf Augenhöhe. Der stark spielende Gündogan verpasste eine Flanke von Thomas Müller am langen Pfosten nur knapp (27.). Nur vier Minuten später war es erneut der Mittelfeldspieler von Manchester City, der Buffon nach einem Doppelpass mit Müller prüfte (31.).

Nach Wiederbeginn versuchte Italien mehr Druck auf die DFB-Auswahl auszuüben, erspielte sich aber zunächst keine nennenswerten Torszenen. Stattdessen waren es die Gäste, die Gefahr entwickelten. Nach einer Hereingabe von Joshua Kimmich war der eingewechselte Kevin Volland am Fünfmeterraum aus einer knappen Abseitsposition erfolgreich (61.).

Leno konnte sich im Laufe der zweiten Halbzeit auch noch auszeichnen. Der Torhüter von Bayer Leverkusen parierte einen Schuss von Federico Bernardeschi, der erst kurz zuvor für Eder gekommen war (71.). Kurz vor dem Ende hatte Deutschland erneut Glück, als Belotti den Ball freistehend an den linken Pfosten setzte (82.)

Italien - Deutschland 0:0

Italien: Buffon (46. Donnarumma) - Rugani, Bonucci, A. Romagnoli (46. Astori) - Zappacosta, de Rossi, Parolo, Darmian - Eder (68. Bernardeschi), Belotti (88. Sansone), Immobile (89. Zaza)

Deutschland: Leno - Höwedes, Mustafi, Hummels (46. Tah) - Kimmich, Rudy, Weigl (70. Götze), Gerhardt - Gündogan, Goretzka (60. Gnabry) - Müller (60. Volland)

Zuschauer: 48.600

Schiedsrichter: Artur Soares Dias (Portugal)

Gelbe Karten: Jonathan Tah, Gündogan