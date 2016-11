Fußball-Länderspiele England verspielt Zwei-Tore-Führung gegen Spanien

Englands Nationalmannschaft hat gegen Spanien einen sicher geglaubten Sieg verspielt. Die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate führte in Wembley bis zur 89. Minute 2:0, musste sich aber mit einem 2:2 (1:0) begnügen.

In London sammelte Interims-Teammanager Southgate trotz des verpassten Siegs weiter Argumente für eine Beförderung, auch in seinem vierten Spiel auf der Bank blieb er unbesiegt. Nach Toren von Adam Lallana vom FC Liverpool (9. Minute, Elfmeter) und Jamie Vardy (48.) sahen die "Three Lions" bereits wie der sichere Sieger aus, ehe Iago Aspas von Celta Vigo (89.) und Real Madrids Isco (90.+6) noch für den Weltmeister von 2010 trafen.

Die Spanier, bei denen Bayern Münchens Thiago in der Startelf stand und in der 56. Spielminute ausgewechselt wurde, vermieden damit die erste Niederlage im sechsten Spiel unter Trainer Julen Lopetegui, der nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM Vicente del Bosque beerbt hatte.

Frankreich nur Remis, Királys Abschied

Nur ein Remis gab es auch für Frankreich im Spiel gegen Afrikameister Elfenbeinküste. Zwei Tage nach dem Jahrestag der Pariser Terroranschläge trennte sich die Équipe Tricolore beim Startelf-Debüt von Ousmane Dembélé (BVB) von den Ivorern in Lens torlos, blieb damit aber auch im fünften Spiel nach dem verlorenen Finale der Heim-EM gegen Portugal ungeschlagen.

Österreich steckt hingegen weiter in der Krise. Mit insgesamt zehn Profis aus der Bundesliga kam die Auswahl im Test gegen die Slowakei nicht über ein 0:0 hinaus. Obwohl alle Tickets lediglich fünf Euro kosteten, wollten nur rund 14.000 Zuschauer die Mannschaft des umstrittenen Trainers Marcel Koller sehen.

Trainer Bernd Storck verlor derweil mit Ungarn 0:2 (0:1) gegen Schweden, der frühere Bundesliga-Torwart Gábor Király bestritt dabei sein 108. und zugleich letztes Länderspiel. Der ehemalige Torhüter von Hertha BSC stand seit 1998 im Tor der Ungarn.