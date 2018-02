Sieg im Ligapokal Guardiola holt ersten Titel in England

Manchester City hat zum fünften Mal in seiner Vereinsgeschichte den englischen Ligapokal gewonnen. Das Team von Trainer Pep Guardiola bezwang den FC Arsenal im Endspiel 3:0 (1:0). Für den Spanier war es zugleich der erste Titel in England seit seinem Wechsel zu den Citizens 2016. Die Tore erzielten Sergio Agüero (18. Minute), Vincent Kompany (58.) und David Silva (64.).

Dabei hätte der Tabellenführer der Premier League im Wembley-Stadion schon früh in Rückstand geraten können. Pierre-Emerick Aubameyang verpasste es, aus vier Metern ins Tor zu treffen (7.). Der ehemalige Dortmunder blieb ansonsten eher unauffällig. Ganz im Gegensatz zu Agüero: Nach einem Abstoß von Torhüter Claudio Bravo und einem anschließenden Fehler von Arsenal-Verteidiger Shkodran Mustafi traf der Argentinier zum 1:0 (18.).

REUTERS Manchester Citys Sergio Agüero

Nach der Pause sorgte Kompany für die Vorentscheidung. Nach einem Eckball von Kevin De Bruyne erzielte der Kapitän das 2:0 (58.). Nur wenige Minuten später erhöhte David Silva mit einem Schuss ins lange Eck sogar auf 3:0 (64.). Arsenals Mesut Özil, der in seinem elften Finale stand, spielte 90 Minuten und blieb im offensiven Mittelfeld ebenso wirkungslos wie Jack Wilshere. Henrich Mchtarjan war verletzungsbedingt nicht im Kader.

City hat nach wie vor die Chance auf zwei weitere Titel. In der Liga führt das Team die Tabelle mit 13 Punkten vor Stadtrivale United an, in der Champions League steht das Team nach dem 4:0-Erfolg über den FC Basel kurz vor dem Einzug ins Viertelfinale. Im FA-Cup sind die Citizens hingegen ausgeschieden.

Manchester City - FC Arsenal 3:0 (1:0)

1:0 Agüero (18.)

2:0 Kompany (58.)

3:0 Silva (64.)

Manchester City: Bravo - Walker, Kompany, Otamendi, Danilo - Fernandinho (52. Bernardo) - De Bruyne, Gündogan, Silva , Sané (77. Gabriel Jesus) - Aguero

FC Arsenal: Ospina - Chambers (66. Welbeck), Mustafi, Koscielny - Bellerin, Monreal (26. Kolasinac) - Xhaka, Ramsey (73. Iwobi) - Özil, Wilshere - Aubameyang

Gelbe Karten: Kompany, Fernandinho - Chambers, Bellerin, Ramsey