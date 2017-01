Fußball-Maskottchen Ritter, Füchse und komische Vögel

Der Hamburger SV braucht Ihre Hilfe. Per Stellenanzeige sucht der Bundesliga-Dino nach einem neuen Dino-Darsteller. Was uns zu der Frage führt: Welches Fußball-Maskottchen finden Sie am schönsten?