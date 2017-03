DFB-Angreifer Schürrle Podolskis Erbe

Miroslav Klose kannte das Gefühl, Lukas Podolski sowieso: Auch wenn es im Verein mal nicht so gut läuft, der Ball einfach nicht ins Tor will und der Trainer einen nicht mehr aufstellt, dann konnten sich die beiden ehemaligen Nationalmannschaftsstürmer immer auf eines verlassen: auf das Vertrauen von Joachim Löw.

71 Tore hat Klose in seiner DFB-Karriere geschossen, der gerade verabschiedete Podolski kommt auf 49. Der Bundestrainer päppelte seine Angreifer immer wieder auf, sie dankten es mit Treffern. So gesehen hat Löw in André Schürrle jetzt einen legitimen Nachfolger der beiden gefunden.

Mit zwei Toren und einer Vorlage war der 26-Jährige der überragende Spieler beim 4:1-Sieg der deutschen Mannschaft gegen Aserbaidschan. "Das tut gut, das tut sehr gut", sagte Schürrle, der nun schon auf 22 Länderspieltore bei 57 Einsätzen kommt. Beide Zahlen erstaunen ein bisschen, denn oft stellte sich in den vergangenen Jahren die Frage, warum er überhaupt in den Kader berufen wurde. "Wenn ich von der Grundqualität eines Spielers überzeugt bin, helfe ich ihm", sagte Löw. Wie bei Klose, wie bei Podolski.

Schürrle wollte bei Borussia Dortmund, wieder vereint mit seinem einstigen Förderer Thomas Tuchel, eine deutlich wichtigere Rolle spielen, als häufig nur eingewechselt zu werden. "Ich habe mal über 90 Minuten gespielt", nannte er daher als ersten Grund für seine Leistung in Baku.

Danach lobte er Löw ausgiebig, der ihm seit vielen Jahren das Vertrauen schenke. Zu 70 von 83 möglichen Länderspielen seit seinem Debüt im November 2010 wurde Schürrle eingeladen. Sechs von 13 Fehlen sind auf Krankheiten und Verletzungen zurückzuführen. Löw vermutete, dass Schürrle nun einen "Schub" bekommen werde, der ihm im Verein helfe. Schürrle hoffte das auch: "Wenn dann irgendwann der Knoten platzt und ich mehr Vertrauen bekomme, dann schauen wir mal, was kommt."

Es war das sportliche Schlusswort einer Länderspielreise, die für den DFB einige Herausforderungen bereithielt. Dass die Delegation nach dem Abpfiff noch einige Stunden länger als gewünscht in Baku bleiben musste, war der Tatsache geschuldet, dass der Deutsche Fußball-Bund erst ab 5 Uhr in Frankfurt landen durfte.

Diese gut 50 Stunden in Aserbaidschan waren laut Reinhard Grindel aber zu wenig Zeit, um "zivilgesellschaftliche Gruppen" zu kontaktieren, wie sich der Präsident des Verbandes gewohnt sperrig ausdrückte. Die SPD hatte den ehemaligen Bundestagsabgeordneten der CDU offiziell aufgefordert, sich zur Menschenrechtslage in Aserbaidschan zu äußern. Doch Grindel schwieg.

Am Sonntagabend, kurz nachdem die sportliche Mission erledigt war, sprach Grindel dann doch noch. "Natürlich ist das eine Situation, die von autoritärer Amtsführung geprägt ist", sagte er, dann kam schon das Aber: "Auf der anderen Seite herrscht hier eine Offenheit, insbesondere was Religionsfreiheit angeht. Sunniten und Schiiten beten hier gemeinsam in den Moscheen, es gibt hier eine jüdische Community, die keinerlei Probleme hat."

Diese Informationen stammen vermutlich vom deutschen Botschafter in Baku, von dem sich der Präsident eingehend hatte informieren lassen. Mediendirektor Jens Grittner schaffte es immerhin, einen Satz ohne aber zu formulieren: "Meinungs- und Pressefreiheit sind wichtig", schloss er die Pressekonferenz mit Löw ab.

Der Bundestrainer beschränkte sich darin auf sportliche Aspekte. "Pflichtaufgabe erfüllt. Fünfter Sieg im fünften Spiel", sagte Löw. Auch er musste noch ein Aber loswerden. Die "letzte Konsequenz" habe gefehlt, deshalb habe Aserbaidschan auch besser ausgesehen, als es vermutlich sei. Mario Gomez sah das ähnlich, der Wolfsburger bemängelte: "Wir hatten Ballverluste, die wir so nicht haben sollten. Wir haben auch nicht immer gut auf Defensive umgeschaltet."

Der Stürmer, der anders als sein Kollege Schürrle im Verein derzeit fast trifft wie er will, zeigte aber auch Verständnis für die Mitspieler, die sich bald mit Real Madrid und dem AS Monaco in der Champions League messen, während er mit dem VfL Wolfsburg der Relegation entgehen möchte: "Wenn man bedenkt, welche Spiele manchen in den kommenden Wochen bevorstehen, muss man sich auch mal Fehler zugestehen."