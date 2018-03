Testspiel gegen Brasilien Löw verzichtet auf Müller und Özil

Bundestrainer Joachim Löw verzichtet im Länderspiel am Dienstag (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV: ZDF) gegen Brasilien in Berlin auf die beiden Weltmeister Thomas Müller und Mesut Özil, zudem fällt Emre Can gegen den Rekordweltmeister wegen anhaltender Rückenschmerzen aus.

Müller und Özil reisten nach dem 1:1 in Düsseldorf gegen Spanien in der Nacht auf Samstag nicht mit dem Rest der Mannschaft in die Hauptstadt. Can verließ kurz nach der Ankunft das Mannschaftsquartier in Berlin.

Dafür ist der frischgebackene Vater Sebastian Rudy wieder zur DFB-Auswahl gestoßen. Der Mittelfeldspieler absolvierte am Morgen bereits eine Trainingseinheit mit der Mannschaft. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

Damit stehen Löw vom ursprünglich nominierten 26er-Kader derzeit noch 22 Spieler zur Verfügung. Seinen vorläufigen WM-Kader für das Turnier in Russland benennt Löw am 15. Mai in Dortmund.