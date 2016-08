Deutsche Nationalelf: Umbruch? Vielleicht nach der WM

Ein Turnier ist eine Zäsur. Wenn es nicht so erfolgreich endet wie geplant, umso mehr. Spieler beenden danach ihre Karriere, andere werden aussortiert, es wird nach neuen Gesichtern gesucht, nach neuen Strategien, nach neuen Strukturen. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.

So stellt man sich das vielleicht vor. Aber nicht mit Joachim Löw.

Wenn es am Mittwoch in Mönchengladbach zum Testspiel gegen Finnland geht (20.30 Uhr Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ZDF), genau 55 Tage nach dem EM-Halbfinal-Aus von Marseille gegen Gastgeber Frankreich, dann wird das deutsche Team mit einer Mannschaft auflaufen, die sich vom EM-Aufgebot nur marginal unterscheidet. Und das ist keine Momentaufnahme. Dieses Team wird, wenn alles normal läuft, mit diesem Trainer auch das Gerüst der Mannschaft bilden, die in Russland die WM 2018 angehen wird.

Dies ist kein Neuanfang, und noch gibt es auch genug Argumente, warum dies nicht sein muss. Viele Schlüsselspieler sind noch im allerbesten Fußballalter: Jérôme Boateng, Thomas Müller, Mats Hummels, Toni Kroos, Mesut Özil sind Mitte 20, Mario Götze oder die EM-Entdeckung Joshua Kimmich noch darunter. Manuel Neuer ist mit gerade 30 vom Stamm der Mannschaft schon der Älteste - und für Torleute gelten in dieser Hinsicht ohnehin andere Maßstäbe.

Rücktritte von Schweinsteiger und Podolski waren überfällig

Tatsächlich haben mit dem ewigen Lukas Podolski und Kapitän Bastian Schweinsteiger, der am Abend feierlich verabschiedet wird, zwei verdiente Nationalspieler nach der Europameisterschaft ihren Rücktritt erklärt. Die These, dass sie damit einer Nicht-Nominierung zuvorgekommen seien, konnte Löw am Montag vor der Presse nur unzureichend entkräften. Für beide war die EM ein logischer Schlusspunkt, für beide kam der Rücktritt eigentlich schon zu spät. Die Statik des Teams wird durch ihren Rücktritt jedenfalls nicht mehr verändert.

Zwar hat Löw für die beiden Länderspiele gegen die Finnen und am Sonntag zum Auftakt der WM-Qualifikation in Norwegen auch einige jüngere und damit auch unerfahrenere Spieler berufen. Aber mit dem Hoffenheimer Niklas Süle ist nur ein echter Neuling dabei. Max Meyer, Julian Brandt, Julian Weigl, Jonathan Tah waren schon vor der EM im Fokus der Nationalelf, Tah und Weigl haben die EM, wenn auch ohne Einsatzminute, sogar mitgemacht. Aber auch sie rütteln nicht am Gerüst dieser Mannschaft. Sie sind die klassischen Ergänzungsspieler dieser Elf.

Ernsthaft wird niemand daran glauben, dass ein Süle in naher oder mittlerer Zukunft Hummels oder Boateng vom Job des Innenverteidigers verdrängen kann. Für Meyer und Brandt in der Offensive ist die etablierte Konkurrenz ebenfalls noch zu groß. Sie werden sehr viel Geduld haben müssen.

Der Bundestrainer redet viel davon, dass die Tür zur Nationalmannschaft immer offenstehe, dass junge Spieler jederzeit ihre Chancen erhalten. Das Beispiel Kimmich hat bei der EM auch gezeigt, dass dies nicht nur leere Worte sind. Aber die Hierarchie dieses Teams ist bis auf wenige Stellen hinterm Komma festgelegt, und dies nicht nur auf Monate, sondern noch auf Jahre. Letztlich stehen von den elf Startelfpositionen für diese WM-Qualifikation sieben bis acht fest. Wenn diese Mannschaft in zwei Jahren zur ersten Partie der Weltmeisterschaft mit Manuel Neuer, Mats Hummels, Jérome Boateng, Benedikt Höwedes, Toni Kroos, Sami Khedira, Mesut Özil, Toni Kroos, Marco Reus, Thomas Müller und Mario Gomez aufliefe, würde das keinen überraschen.

Confed-Cup dient zur Schonung der Stammspieler

Löw wird in den kommenden zwei Jahren sicherlich immer mal wieder auch etwas probieren. Er hat zum Beispiel angekündigt, den Confed-Cup im kommenden Jahr auch dafür zu nutzen. Letztlich jedoch will er damit zuallererst Leistungsträger schonen, damit sie im anschließenden WM-Sommer nicht schon ausgepowert sind.

Natürlich haben Meyer und Brandt ihre Chance. Aber wenn es drauf ankommt, spielen dann doch Özil und Müller. Oder Reus oder Schürrle. Löw hat auch nach dem Podolski-Rücktritt ein Übermaß von bewährten Offensivkräften zur Verfügung. Nicht vorstellbar, dass er sie für nachrückende Spieler opfert.

Einen Umbruch gibt es in der Nationalmannschaft jedenfalls nicht. Ein Ausscheiden in einem Halbfinale ist wohl auch kein ausreichender Grund dafür, ihn zu wagen. Trainer, die kein Problem damit haben, Tabula Rasa zu machen, würden ihn vielleicht trotzdem durchziehen. Aber so ist Joachim Löw nicht.