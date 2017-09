Fairplay in der Oberliga Warum Stürmer Wohlfarth absichtlich einen Elfmeter verschoss

Es lief die 59. Minute der Oberligapartie zwischen FV Ravensburg und FSV 08 Bissingen - Eckball für Gastgeber Ravensburg. Der Ball flog in den Strafraum, Bissingens Alexander Götz stoppte ihn mit der Hand - der Schiedsrichter pfiff Elfmeter. Eigentlich eine ganz normale Szene bei einem Fußballspiel.

Doch nicht in diesem Fall: Der Oberligaspieler Götz hatte den Ball absichtlich in die Hand genommen, da der Ball keine Luft mehr hatte und man so nicht weiterspielen konnte. Schiedsrichter Luigi Satriano wusste das nicht und zeigte direkt auf den Punkt. "Der Schiri hat mich ganz verdutzt angeguckt", sagte Götz dem SWR, "in diesem Moment war das für mich ein richtiger Schock."

Zu diesem Zeitpunkt führte Ravensburg 1:0 und Steffen Wohlfarth, ein früherer Amateurspieler des SC Freiburg, hätte für die Entscheidung zum 2:0 sorgen können. Tat er aber nicht: Der Ravensburger schoss absichtlich am Tor vorbei. Hier sehen Sie das Video zur Szene.

Am Ende siegte Ravensburg in der Partie der Oberliga Baden-Württemberg dennoch 2:0. Bissingens Götz sagte nach dem Spiel: "Ich glaube, das hätte nicht jede Mannschaft gemacht. Diesen Strafstoß absichtlich zu verschießen, das ist schon ganz großes Fairplay."