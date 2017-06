Champions League Uefa lässt RB-Klubs Leipzig und Salzburg zu

Hinter RB Leipzig und Red Bull Salzburg steckt derselbe Geldgeber, das lassen bereits die Vereinsnamen erahnen. Auch wenn sich der deutsche Bundesligist RasenBallsport nennt, um den Statuten zu genügen. Auch die Europäische Fußball-Union Uefa sieht darin kein Problem und hat nun beiden Vereinen die Starterlaubnis für die Champions League erteilt.

Die rechtsprechende Kammer der Uefa-Finanzkontrollkammer für Klubs entschied, dass sowohl der Bundesligist als auch der ebenfalls vom Red-Bull-Konzern unterstützte österreichische Meister Salzburg im kommenden Jahr in der Königsklasse spielen dürfen. Der Artikel 5 des Wettbewerbsreglements (Integrität des Wettbewerbs) werde dadurch nicht verletzt, teilte die Uefa mit.

Der Verband hatte geprüft, ob Geldgeber Dietrich Mateschitz zwei Vereine gleichzeitig in der Champions League kontrolliert und die Klubs zu eng verflochten sind. Red Bull hat sich in Salzburg aber offiziell aus der Vereinsführung zurückgezogen und tritt nur noch als Hauptsponsor auf. In der Königsklasse tritt Salzburg beispielsweise unter dem Namen FC Salzburg an.

Laut Uefa seien bei beiden Klubs "bedeutende Management- und strukturelle Änderungen hinsichtlich Unternehmensfragen, Finanzen, Personal, Sponsoring" vorgenommen worden. Es werde nach Ansicht der Kammer durch "keine natürliche oder juristische Person entscheidenden Einfluss auf mehr als einen an einem Uefa-Klubwettbewerb teilnehmenden Verein" genommen.