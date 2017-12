Klub-WM Real müht sich zu Erfolg gegen Al-Dschasira

Champions-League-Sieger Real Madrid ist bei der Fifa-Klub-WM in Abu Dhabi mit großer Mühe ins Endspiel eingezogen. Der Titelverteidiger setzte sich im Halbfinale gegen Gastgeber Al-Dschasira 2:1 (0:1) durch, zeigte bei drückender Überlegenheit aber Schwächen im Abschluss. Im Finale treffen die Königlichen am Samstag (18 Uhr) auf Gremio Porto Alegre aus Brasilien.

Für den Tabellenvierten der Primera Divisón trafen der eingewechselte Gareth Bale (82. Minute), der nach zehnwöchiger Verletzungspause erstmals wieder spielte, und Cristiano Ronaldo (53.). Zuvor hatte Romarinho (41.) den Außenseiter überraschend in Führung gebracht.

Real war Al-Dschasira in allen Belangen überlegen, allerdings geriet die Mannschaft von Trainer Zinédine Zidane durch eine Nachlässigkeit in der Defensive in Rückstand. Die Gastgeber hätten kurz nach der Pause sogar auf 2:0 erhöhen können, spielten eine Überzahlsituation aber nicht gut aus. Das rächte sich: Im Gegenzug schlug Real zu, Ronaldo traf nach Zuspiel von Luca Modric aus der Drehung. In der Schlussphase sorgte Bale für die Entscheidung.

Real hat damit weiterhin die Chance, den Wettbewerb zum dritten Mal nach 2014 und 2016 zu gewinnen. Rekordsieger ist der FC Barcelona mit drei Erfolgen (2009, 2011, 2015). Aktuell teilt sich Real den zweiten Rang mit Corinthians São Paulo (2000, 2012).