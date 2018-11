Der irische Fußball-Star Robbie Keane hat seine Profi-Karriere nach 23 Jahren für beendet erklärt. Der 38-Jährige, der 1998 erstmals für sein Heimatland aufgelaufen war, ist der mit großem Abstand erfolgreichste Angreifer seines Landes. In 146 Spielen für Irland erzielte er 68 Tore, das entspricht einer Quote von 0,47 Treffern pro Partie.

"Heute, nach 23 wundervollen Jahren, verkünde ich formell meinen Rücktritt als Profi-Fußballer", schrieb Keane in einer Erklärung.

Auch auf Vereinsebene zählte Keane zu den großen Stars. In seiner langen Laufbahn spielte er unter anderem für Inter Mailand, Leeds United, Celtic Glasgow und den FC Liverpool. Seine größte Zeit erlebte er aber bei Tottenham Hotspur. Für den Klub erzielte er 91 seiner 126 Premier-League-Tore. Ein großer Titel blieb ihm dabei allerdings verwehrt.

Auch deutschen Fußballfans bleibt Irlands Rekord-Nationalspieler in Erinnerung. Bei der WM 2002 in Japan und Südkorea erzielte er gegen die DFB-Elf in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer. Anschließend wurde Keane zum Spieler des Spiels gekürt, im Achtelfinale schied Irland gegen Spanien nach Elfmeterschießen aus.

Keane wechselte 2011 in Amerikas Profiliga MLS. Bei LA Galaxy ist er nach US-Superstar Landon Donovan mit 105 Toren der zweiterfolgreichste Spieler des Klubs. Zuletzt spielte Keane in Indien bei Atlético de Kolkata.

Künftig wird er als Assistent von Irlands neuem Teammanager Mick McCarthy fungieren. Damit tritt er die Nachfolge von Roy Keane an, der zusammen mit dem bisherigen irischen Chefcoach Martin O'Neill gehen musste.