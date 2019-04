Schweden vs. Deutschland 45'+2 Sven Scharf Schweden vs. Deutschland 45'+2 Sven Scharf Beide Mannschaften sind mit Vollgas in die Partie gestartet, ein vorsichtiges Abtasten hat nicht stattgefunden. Die besseren Chancen hatte klar Deutschland, Knaak und Popp vergaben die größten Gelegenheiten in der 1. Hälfte. Schweden vs. Deutschland 45'+2 Sven Scharf Und dann ist Schluss, also mit der ersten Hälfte. Schweden vs. Deutschland 45'+1 Sven Scharf Es gibt eine Minute obendrauf. Schweden vs. Deutschland 44' Sven Scharf Beide Mannschaften nehmen sich kurz vor der Pause eine kleine spielerische Pause. Schweden vs. Deutschland 40' Sven Scharf Jetzt die Schwedinnen mal wieder. Schult schnappt sich die flache Flanke von Asllani. Schweden vs. Deutschland 38' Sven Scharf Schweden vs. Deutschland 38' Sven Scharf Knaak mit der nächsten Chance. Ihr Schuss aus knapp acht Metern wird zur Ecke abgefälscht. Schweden vs. Deutschland 31' Sven Scharf Marozsan mit dem Flachschüsschen aus knapp 20 Metern. Das kann sie besser. Schweden vs. Deutschland 29' Sven Scharf Fast das 1:0. Popp setzt den Ball aus neun Metern knapp links vorbei. So langsam wird die Führung überfällig. Schweden vs. Deutschland 26' Sven Scharf In Solna schwappt die erste Laola-Welle durchs Stadion. Schweden vs. Deutschland 25' Sven Scharf Schweden vs. Deutschland 25' Sven Scharf Aber es wird langsam besser. Schweden vs. Deutschland 23' Sven Scharf Jetzt glänzt Knaak als Vorbereiterin. Von links bringt sie den Ball flach in die Mitte, wo mehrere deutsche Spielerinnen das Leder verpassen. Auch diese Gelegenheit wurde von Marozsan eingeleitet. Schweden vs. Deutschland 22' Sven Scharf Erste große Chance des Spiels! Nach einem langen Ball von Marozsan kommt Knaak aus knapp 12 Metern zum Abschluss. Torhüterin Lindahl lenkt den Ball zur Ecke. Diese bringt nichts ein. Schweden vs. Deutschland 18' Sven Scharf Deutschland übernimmt hier langsam die Kontrolle, ohne sich bisher zwingende Möglichkeiten zu erspielen. Schweden vs. Deutschland 13' Sven Scharf Nilla Fischer hat sich bei einem Zusammenstoß mit einer Mannschaftskameradin weh getan. Es scheint aber weiter zu gehen für die Verteidigerin vom VfL Wolfsburg. Schweden vs. Deutschland 11' Sven Scharf Knapp zehn Minuten sind absolviert. Beide Teams suchen in der Anfangsphase den Weg nach vorne. Vorsichtiges Abtasten - Fehlanzeige. Schweden vs. Deutschland 8' Sven Scharf Schweers setzt sich auf links schön durch, ihre Flanke wird aber von einer Schwedin rausgeköpft. Schweden vs. Deutschland 7' Sven Scharf Schult wird nach einem Rückpass von Larsson angelaufen und muss ihre Dribbelkünste anwenden, um sich aus der Situation zu retten. Sie ist nicht glücklich über diesen Rückpass. Schweden vs. Deutschland 5' Sven Scharf Deutschland taucht erstmals gefährlich in Strafraumnähe auf. Knnak kommt aber ohne Gegnereinwirkung inst Straucheln - der Ball ist weg. Schweden vs. Deutschland 3' Sven Scharf Erste Ecke für Schweden. Der Ball kommt hoch in Höhe Elfmeterpunkt und wird per Kopf geklärt. Schweden vs. Deutschland 1' Sven Scharf Es geht los. Deutschland hat Anstoß. Schweden vs. Deutschland 1' Sven Scharf Livecast started! Schweden vs. Deutschland 4/6/19 11:44 AM Sven Scharf Hegering in der zentralen Abwehr feiert heute übrigens ihr Debüt. Mal schauen, ob sie ihre Chance nutzen kann. Schweden vs. Deutschland 4/6/19 11:43 AM Sven Scharf Die schwedische Hymne wurde live vorgetragen. Eine schöne Atmosphäre hier in Solna, nicht nur wegen dem Live-Gesang. Das Stadion ist relativ voll. Schweden vs. Deutschland 4/6/19 11:40 AM Sven Scharf Die Nationalhymnen erklingen. Schweden vs. Deutschland 4/6/19 11:40 AM Sven Scharf Schweden vs. Deutschland 4/6/19 11:33 AM Sven Scharf So starten die Schwedinnen. Schweden vs. Deutschland 4/6/19 11:23 AM Sven Scharf Mit diesen Elf wird Deutschland gleich beginnen. Schweden vs. Deutschland 4/6/19 11:20 AM Sven Scharf Laut Voss-Tecklenburg ist das Team heiß - auf Schweden und die WM. "Dem ganzen Team ist eine unheimlich große Lust und Bereitschaft anzumerken, für diesen WM-Platz zu kämpfen. Aktuell haben wir viele Spielerinnen auf einem hohen Niveau." Stammkräfte wie Lea Schüller und Sara Däbritz können sich aktuell nicht für einen Stammplatz empfehlen - sie fallen mit einem grippalen Effekt aus. Schweden vs. Deutschland 4/6/19 11:14 AM Sven Scharf Für die Bundestrainerin ist es die zweite Partie als Verantwortliche an der Seitenlinie. Ihr Debüt gelang. Ende Februar siegte die DFB-Auswahl 1:0 beim WM-Gastgeber Frankreich. Schweden vs. Deutschland 4/6/19 11:13 AM Sven Scharf Knapp zwei Monate vor dem WM in Frankreich steht für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in Schweden ein echter Härtetest an. In Solna, wo 2013 der Europameistertitel gefeiert wurde, möchte Voss-Tecklenburg vor allem Automatismen einstudieren. Schweden vs. Deutschland 4/6/19 11:08 AM Sven Scharf Herzlich willkommen im Liveticker zum Testspiel zwischen Schweden und Deutschland.