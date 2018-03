Testspiele vor der WM 2018 Isco schießt Spanien zu Kantersieg gegen Argentinien

Spanien zählt bei der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) zu den Top-Favoriten auf den Titel. Das Team von Trainer Julen Lopetegui gewann in einer einseitigen Partie 6:1 (2:1) gegen den zweifachen Weltmeister Argentinien, der ohne Superstars wie Lionel Messi, Ángel Di María und Sergio Agüero angetreten war.

Mann des Abends in Madrid war Isco: Der Mittelfeldspieler von Real Madrid hatte mit drei Treffern (27. Minute/52./75.) großen Anteil am Erfolg. Für die weiteren Tore sorgten Diego Costa (12.), Thiago Alcántara (55.) und Iago Aspas (74.). Nicolás Otamendi erzielte den Ehrentreffer für die Gäste (39.).

Die englische Nationalmannschaft hatte zuvor den zweiten Sieg im zweiten Länderspiel des Jahres kurz vor Schluss verspielt. England kassierte beim 1:1 (1:0) gegen Italien kurz vor Schluss noch den Ausgleich. Den Führungstreffer von Jamie Vardy (26.) glich Lorenzo Insigne (87.) per Foulelfmeter aus.

Die erst kürzlich wieder ins italienische Nationalteam zurückgekehrte Torwart-Legende Gianluigi Buffon saß auf der Bank und bleibt damit bei 176 Länderspielen. Für ihn spielte sein designierter Nachfolger Gianluigi Donnarumma.

Die Three Lions sind nun seit acht Spielen ungeschlagen. Am Freitag hatten die Engländer 1:0 gegen die Niederlande gewonnen. Italiens Interimstrainer Luigi Di Biagio wartet nach dem 0:2 gegen Vizeweltmeister Argentinien weiter auf seinen ersten Sieg.

Deutschlands WM-Gegner enttäuschten 79 Tage vor dem Start der WM-Endrunde in Russland: Schweden kassierte in Rumänien eine 0:1 (0:0)-Niederlage und Ostasienmeister Südkorea unterlag im Duell zweier WM-Teilnehmer in Polen 2:3 (0:2). Robert Lewandowski (32.), Kamil Grosicki (45.) und Piotr Zielinski (90.) trafen für die polnische Mannschaft, Chang-Min Lee (85.) und Hee-Chan Hwang (87.) glichen die Partie kurz vor dem Ende zwischenzeitlich aus.