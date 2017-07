Strafen im Profifußball Vorsingen oder Mädchenspiele pfeifen

Ein klingelndes Mobiltelefon in der Besprechung, die falschen Klamotten in der Sporttasche, ein unpassender Instagram-Post ("unbedachte Nutzung sozialer Netzwerke") oder mit Straßenschuhen in die Kabine: Der moderne Fußballprofi kann viel falsch machen.

Wie aber gehen Vereine mit Verstößen gegen die internen Regeln um? Der Klassiker sind vordefinierte Strafenkataloge, in denen jedem Regelbruch eine feste Geldstrafe zugeordnet wird - oft allerdings in symbolischer Höhe.

Wenn aber ein Spieler, der mehrere Millionen im Jahr verdient, für ein Telefonat im Mannschaftsbus einen Betrag von 500 Euro bezahlen muss, trifft ihn das wirklich? Vor Suspendierungen schrecken die Klubs verständlicherweise zurück, zumal sie dabei stets den möglichen erzieherischen Nutzen gegen konkreten sportlichen Erfolg abzuwägen haben.

Zur Strafe in den Fanshop

Schalke 04 hat nun angekündigt, einen anderen Weg gehen zu wollen. "Bei uns gibt es auch die Freizeitstrafe", sagte Manager Christian Heidel der "Sport Bild". Es könne vorkommen, "dass ein Spieler statt einer Geldstrafe an seinem freien Tag im Fanshop arbeiten muss".

Zuletzt hatte es beim Bundesligisten Wirbel um Donis Avdijaj gegeben. Der 20-Jährige war nach Angaben des Klubs unpünktlich gewesen und deshalb bei einem Testspiel nicht berücksichtigt worden. Disziplin sei aber ein wichtiger Baustein, sagte auch der neue Trainer Domenico Tedesco. Es gebe "nichts Schlimmeres für einen Verein, für eine Mannschaft, als wenn die Ernsthaftigkeit verloren geht."

Ganz neu ist der Ansatz der "Freizeitstrafe" nicht: Im Dezember 2015 war beispielsweise Kerem Demirbay von seinem damaligen Verein Fortuna Düsseldorf dazu verdonnert worden, ein Mädchen-Fußballspiel zu pfeifen. Demirbay hatte zuvor nach einer Roten Karte im Zweitligaspiel beim FSV Frankfurt einen frauenfeindlichen Spruch gegenüber Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus geäußert. Dass Demirbay zum Termin dann allerdings demonstrativ im eleganten Outfit auftauchte, ließ seine Bereitschaft zur Einsicht fraglich erscheinen. Ob die Leitung eines Mädchenspiels überhaupt eine echte Strafe ist, ist ohnehin eine andere Frage.

So geht Fortuna damit um, wenn ein junger Spieler einen Fehler macht! @Kerem_Demirbay #f95 https://t.co/eW3DtOxLDV pic.twitter.com/CoSrYuFAUi — Fortuna Düsseldorf (@f95) 5. Dezember 2015

Solche Aktionen dokumentieren einerseits nach innen, dass Regelbrüche nicht ohne Folgen bleiben. Gleichzeitig tönt die medienwirksame Botschaft nach außen: Seht her, unsere Spieler dürfen sich nicht alles erlauben, sie stehen zu ihren Fehlern und nehmen ihre Vorbildfunktion ernst. Resozialisierung galore!

Jeder wahrt sein Gesicht, und am Ende gewinnen alle Beteiligten? Unsinn, bekannte Klaus Augenthaler in seiner Wolfsburger Zeit. Dort ließ er Spieler nach Verstößen gegen die internen Regeln in der Kabine Nationalhymnen vorsingen.

Getty Images Klaus Augenthaler (Archiv, 2007)

"Vor der Gruppe etwas aufzusagen, tut den meisten Spielern mehr weh, als die 10 oder 20 Euro, die sie trotzdem bezahlen müssen", sagte Augenthaler. "Die Jungs haben eine schlaflose Nacht, fangen an zu zittern und werden rot." Strafe muss vor allem wehtun, im Zweifel allen. Auf die Spitze trieb diese Überlegung in den 1990ern der Bielefelder Coach Ernst Middendorp, der seinen Spieler Rainer Rauffmann angeblich Strafrunden laufen ließ, bis dieser sich übergeben musste.

Bei Schalke heißt es nun, man strebe unter Tedesco künftig eine "Mischkombination" an. Heißt: Es geht einerseits ans Geld, es geht andererseits an die Freizeit - und unangenehm soll es am Ende auch noch sein. In anderen Worten: Die Schalker Spieler erwartet künftig die gleiche Mischkombination, die auch die Schalker Fans im Wochenrhythmus durchleiden.