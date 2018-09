Fußball Erstmals blinder Spieler für "Tor des Monats" nominiert

Der Spieler mit der Nummer zehn des FC St. Pauli dribbelte über den rechten Flügel, ging an einem Gegenspieler vorbei und schloss mit der Pike in den linken Torwinkel erfolgreich ab - ein schöner Treffer von Serdal Celebi, der für ein Novum gesorgt hat.

Denn der Torschütze ist sehbehindert und der erste blinde Fußballer, der in der Geschichte des "Tor des Monats" in der ARD-Sportschau für die Auswahl der schönsten Treffer eines Monats nominiert worden ist. Sein Tor erzielte der 34 Jahre alte deutsche Nationalspieler Celebi vom FC St. Pauli bei der 1:2-Niederlage im Finale um die deutsche Blindenfußballer-Meisterschaft gegen den MTV Stuttgart in Düsseldorf.

Hier können Sie den Treffer in der ARD-Mediathek sehen.

Fünf Tore stehen den Zuschauern der Sportschau jeden Monat zur Wahl. Bei der Abstimmung zum Tor des Monats August tritt Celebi gegen Kai Druschky (Chemie Leipzig), Jonas Meffert (Holstein Kiel), Marvin Plattenhardt (Hertha BSC) und Mike Frantz (SC Freiburg) an. Die Wahl geht noch bis zum 15. September.

Der 2014er-Weltmeister Lukas Podolski ist mit zwölf Auszeichnungen Rekordhalter bei der seit 1971 stattfindenden Abstimmung.