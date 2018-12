Wenn im Januar das Winter-Transferfenster öffnet, stehen viele Fußballvereine vor schweren Entscheidungen: Wie gehen sie mit Spielern mit auslaufenden Verträgen um? Endet das Arbeitsverhältnis im Sommer, kann der Profi in einem halben Jahr ablösefrei den Verein wechseln. Das lässt sich dadurch verhindern, dass der Vertrag vorzeitig verlängert wird. Oder durch die Entscheidung des Klubs, den Spieler bereits im Winter zu verkaufen, um so doch noch eine Ablöse zu kassieren. Und was will eigentlich der Spieler?

Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Entscheidungen anstehen. Wir haben die wichtigsten Personalien zusammengestellt, unterteilt nach Positionen, geben Einschätzungen zu möglichen Entwicklungen und fassen aktuelle Gerüchte zusammen:

Tor

Es ist wahrscheinlich auf keiner Position so wichtig, Planungssicherheit zu haben, wie beim Torhüter. Die meisten größeren Klubs haben vorgesorgt und ihre Torhüter langfristig gebunden. Doch es gibt auch Fragezeichen: Was passiert mit den Routiniers Gianluigi Buffon, Petr Cech und Iker Casillas? Und wie geht es bei Manchester United und David De Gea weiter?

Diese Torhüter sind im Sommer vertragslos Über Jahre wurde über einen Wechsel von David De Gea zu Real Madrid spekuliert. Diese Option scheint für den spanischen Nationaltorhüter nicht mehr zu bestehen, seit Thibaut Courtois das Tor der Königlichen hütet. Manchester United besitzt eine Option, um den Vertrag mit De Gea um ein weiteres Jahr zu verlängern. Bisher wurde sie nicht aktiviert. Unklar ist, welche Auswirkung der Trainerwechsel bei United auf den Verbleib von De Gea hat. Die Vertragsverlängerung seines Konkurrenten Alphonse Areola wird Gianluigi Buffon zu denken geben. Seit der Ankunft des 40-Jährigen in Paris wechseln die beiden Torhüter sich im PSG-Tor ab. Ob das so bleiben soll, ist offen. Spieler wie Verein haben eine Option auf eine einjährige Verlängerung des Vertrags. Ob diese jedoch von einer Seite gezogen wird, ist noch schwer abzuschätzen. Ähnlich wie bei Buffon gestaltet sich die Situation bei Petr Cech. Der ist im Vergleich zum Italiener mit 36 Jahren sogar noch jung, könnte aber bei einem auslaufenden Vertrag durchaus über ein Karriereende nachdenken. Zumal er seinen Stammplatz im Tor des FC Arsenal, den er zu Saisonbeginn noch hatte verteidigen können, mittlerweile an Bernd Leno verlor. Ob es bei Iker Casillas noch einmal weitergeht, scheint völlig offen. Wenn sein Vertrag im Sommer endet, ist der Spanier 38 Jahre alt. Doch bereits in der vergangenen Saison entschied sich Casillas spontan, noch ein Jahr beim FC Porto dranzuhängen. Aktuell ist er Stammtorwart bei den Portugiesen, ist erfolgreich in der Champions League - warum also nicht weitermachen, solange es noch so gut läuft? Nicht so gut lief es in den vergangenen Jahren bei René Adler. Verletzungen ziehen sich durch die Karriere des 33-Jährigen. Dass er als Nummer eins ins Mainzer Tor zurückkehren wird, scheint unwahrscheinlich. Seriöse Prognosen lassen sich für seine Zukunft kaum abgeben. Auch der Vertrag des mexikanischen Nationaltorhüters Guillermo Ochoa läuft aus. Sein Klub Standard Lüttich besitzt allerdings die Option, diesen um ein Jahr zu verlängern. Was dafür spricht: Derzeit ist der 33-Jährige die klare Nummer eins im Tor.

Innenverteidigung

Gleich bei mehreren Topklubs der Premier League könnten Umbrüche anstehen. Chelsea, Manchester United und Manchester City drohen spätestens im Sommer namhafte Abgänge. Doch nicht nur bei diesen Klubs haben die Vereinsführungen bald einige Vertragsgespräche vor sich:

Diese Innenverteidiger sind im Sommer vertragslos Chelsea-Trainer Maurizio Sarri möchte weiter mit Innenverteidiger David Luiz zusammenarbeiten, das hatte er mehrfach betont. Das Problem könnte die Chelsea-Politik sein, Spielern über 30 Jahren nur Verträge mit einjähriger Laufzeit zu geben. Bei einem interessanten Angebot wäre der 31 Jahre alte Brasilianer, der London 2014 schon einmal für zwei Jahre Richtung Paris verlassen hatte, womöglich aufgeschlossen. Genau diese Regel betrifft auch seinen 33 Jahre alten Kollegen aus der Innenverteidigung, Gary Cahill. Der ist zwar Chelsea-Kapitän, kam in dieser Saison jedoch kaum zum Einsatz. Zuletzt wurde schon über eine Leihe im Winter spekuliert, AC Mailand soll interessiert sein. Ob der 61-fache Nationalspieler dann überhaupt wieder nach London zurückkehren würde, ist fraglich. Zu den großen Premier-League-Innenverteidigern älteren Semesters, deren Vertrag am Ende dieser Saison ausläuft, zählt auch Vincent Kompany von Manchester City. Der ist ebenfalls Kapitän seines Teams, eine Vertrauensperson von Trainer Pep Guardiola, kam jedoch in dieser Spielzeit eher unregelmäßig zum Zug. Es wird sich zeigen, ob der Belgier bei den Citizens weitermachen wird. Der Vertrag von Jan Verthongen bei den Tottenham Hotspur wurde kürzlich per Klausel um ein Jahr verlängert. Trainer Mauricio Pochettino kündigte jüngst an, dass dessen Partner aus der Innenverteidigung, Toby Alderweireld, auf die gleiche Weise für ein weiteres Jahr gebunden werden soll. Noch zu Beginn dieser Saison hielten sich Wechselgerüchte um den Belgier hartnäckig, die er jedoch entscheiden dementiert hatte. Alderweireld ist eine Personalie bei den Spurs, die im Sommer-Transferfenster noch interessant werden könnte, da er dann dem Vernehmen nach für eine festgeschriebene Ablöse von knapp 30 Millionen Euro wechseln dürfen soll. Nach dem Abgang von José Mourinho bei Manchester United werden die Karten neu gemischt. Ein Gewinner dieser Entwicklung könnte Phil Jones sein. Der kam unter dem Portugiesen nämlich nur sporadisch zum Einsatz, unter Ole Gunnar Solskjaer stand er in zwei Spielen zweimal in der Startelf. Das wurde jedoch auch dadurch begünstigt, dass Chris Smalling ausfiel und noch bis Mitte Januar fehlen wird. Nutzt Jones seine Chance, sich zu zeigen, könnte ein Anschlussvertrag winken. Einen guten Stand bei Manchester City hatte Eliaquim Mangala eigentlich noch nie, seit er 2014 aus Porto in die Premier League wechselte. Zweimal wurde er ausgeliehen, wobei die erste Leihe nach Valencia durchaus erfolgreich war, die zweite nach Everton jedoch ein kompletter Flop wurde. Seit er zurück in Manchester ist, machte er kein Spiel mehr für sein Team. Interessenten hat es für den Franzosen allerdings immer gegeben. Ein Wechsel im Winter scheint also nicht unwahrscheinlich. Atlético Madrid ohne Diego Godín wäre schwer vorstellbar - aber möglich. Der Vertrag des Mannschaftskapitäns läuft am Saisonende aus. Mit 32 Jahren zählt der Uruguayer noch immer zu den besten Verteidigern der Welt. Würde er den Verein wechseln wollen, hätte er das jedoch sicherlich schon früher in seiner Karriere entschieden. Eine Vertragsverlängerung ist da schon deutlich wahrscheinlicher. Anders sieht es bei Thomas Vermaelen aus. In der Innenverteidigung des FC Barcelona ist er noch höchstens vierte Wahl, eine Oberschenkelverletzung warf ihn lange Zeit zurück. Sollte Barcelona einen Ersatz für ihn finden, könnte der 33-Jährige schon in diesem Winter wechseln. Ansonsten wird der Vertrag vermutlich nach der Saison ohne weitere Verlängerung enden.

Außenverteidigung

Bei Atlético Madrid läuft nicht nur der Vertrag des langjährigen Abwehrchefs und Kapitäns Diego Godín aus, auch seine Nebenmänner auf den Außenbahnen, Filipe Luís und Juanfran, haben Arbeitspapiere, die Ende Juni auslaufen. Und dann sind da noch die Bayern, wo alle über Franck Ribéry und Arjen Robben reden und dabei oft Rafinha vergessen.

Diese Außenverteidiger sind im Sommer vertragslos Die Zeichen stehen auf Abschied bei Rafinha und dem FC Bayern, wo er seit 2011 unter Vertrag steht. Dabei scheint eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags ebenso unwahrscheinlich wie ein vorzeitiger Abgang des Brasilianers im Winter. Völlig unklar ist hingegen die Zukunft eines anderen Brasilianers: Filipe Luís von Atlético Madrid. Der ist eine verlässliche Größe auf der Linksverteidiger-Position bei Atleti, wird im Sommer allerdings auch bereits 34 Jahre alt. Auch hier scheint ein vorzeitiger Wechsel unwahrscheinlich, eine Verlängerung des Vertrags hingegen nicht, da er grundsätzlich noch immer zum Stammpersonal zählt. Luís' langjähriger Gegenpart auf der Rechtsverteidiger-Position wird schlechtere Karten haben, wenn er um eine Vertragsverlängerung pokern möchte. Juanfran wurde auf seiner Seite vom Kolumbianer Santiago Arias, einem Zugang aus Eindhoven, verdrängt. Zuletzt hatte der spanische Europameister seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Ob sich dieser Schritt wiederholen wird, ist offen. Ein anderer spanischer Außenverteidiger, Nacho Monreal vom FC Arsenal, besitzt ebenfalls einen auslaufenden Vertrag. Der 32-Jährige fiel lange mit einer Oberschenkelverletzung aus, kämpfte sich jedoch nach seiner Rückkehr wieder ins Team. Die Situation scheint hier komplett offen, da Monreal mit Sead Kolasinac einen ambitionierten Konkurrenten auf der linken Seite hat. Für eine Weiterbeschäftigung spräche seine Vielseitigkeit, die er in dieser Saison mit drei Einsätzen in der Innenverteidigung erneut unter Beweis stellte. Spannend wird es bei Manchester United. Dort war der 33 Jahre alte Ashley Young unter José Mourinho noch Stammspieler in der Außenverteidigung, ob er das unter Solskjaer jedoch immer noch sein wird, ist offen. Der Norweger gab bereits in seinem zweiten Spiel Talent Diogo Dalot eine Chance. Ein Abgang des Reserve-Kapitäns scheint wegen seines Standings unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Schon wahrscheinlicher könnte ein Abgang des Italieners Matteo Darmian sein. Der wurde in Manchester seit seiner Ankunft 2015 nie wirklich glücklich, wechselte jedoch trotz öffentlich geäußerter Ambitionen bislang nicht. Im Winter könnte es soweit sein. Ansonsten scheint ein Abschied im Sommer, trotz vorhandener Klausel des Klubs für die Verlängerung um ein Jahr, wahrscheinlich. Andrew Robertson ist bei Jürgen Klopp als Linksverteidiger gesetzt. Der Leidtragende: Alberto Moreno. Der Spanier kommt beim FC Liverpool kaum zum Zug, hat öffentlich über seinen Wunsch gesprochen, England in Richtung wärmerer Gefilde verlassen zu wollen. Weil er nur selten spielt, konnte er allerdings auch kaum Interessenten an einer Winter-Verpflichtung auf sich aufmerksam machen. Der Vertrag des 26-Jährigen wird damit wohl im Sommer einfach auslaufen. Sei 2007 spielt Leighton Baines für den FC Everton, 2016 verlängerte er zuletzt seinen Vertrag. Entweder wird der gerade 34 Jahre alt gewordene Linksverteidiger diesen nach der Saison noch mal um ein Jahr verlängern oder seine Zeit bei den Toffees endet im Sommer. Es scheint unwahrscheinlich, dass er sich noch mal einem anderen Klub in der Premier League anschließen würde. Seit Kenny Lala 2015 vom RC Lens zu Racing Straßburg wechselte, hat der Rechtsverteidiger sich zum starken Ligue-1-Spieler entwickelt. Interessenten wird es genug geben für den 27-Jährigen, dessen Vertrag im Sommer endet. Für Straßburg heißt das: Verlängern oder in diesem Winter noch kassieren. In der Ligue 1 kommen im Sommer gleich mehrere interessante Außenverteidiger auf den Markt. Einer davon ist Almamy Touré von der AS Monaco. Der 22-Jährige aus Mali kam in der vergangenen Spielzeit regelmäßig zum Einsatz. In der aktuellen Saison läuft es nicht ganz rund. Touré stammt zwar aus der Jugend von Monaco, es scheint jedoch nicht ausgeschlossen, dass der Rechtsverteidiger sich im Sommer neu orientieren könnte. Enock Kwateng hat alle französischen Jugendnationalmannschaften durchlaufen und sich in seinem zweiten Profijahr einen Stammplatz beim FC Nantes erspielt. Für den Klub wird sich die Frage stellen, ob sie versuchen, das Talent länger zu binden oder schon jetzt auf eine Ablöse spekulieren. Interessenten sollte es für den 21-Jährigen genug geben. Bei Werder Bremen ist Theodor Gebre Selassie auf der rechten Abwehrseite gesetzt. Im Sommer letzten Jahres wurde der Vertrag des Tschechen um ein Jahr verlängert, für den kommenden Sommer besteht die Option auf eine weitere, leistungsbezogene Verlängerung. Dafür liefert der dann 32-Jährige derzeit die besten Argumente.

Zentrales Mittelfeld

Während es bei altgedienten Profis oft darum geht, ob sie ihre Verträge verlängern oder die Karriere beenden, sind jüngere Profis mit auslaufenden Verträgen immer heiß gehandelte Transferkandidaten. Im zentralen Mittelfeld sind das vor allem Adrien Rabiot und Aaron Ramsey. Dabei könnte der eine sogar der Nachfolger des anderen werden.