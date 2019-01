Ein Weltmeister auf dem Weg in die Vertragslosigkeit. Im Sommer endet der Vertrag von Olivier Giroud beim FC Chelsea. Für die Londoner läuft der 32-Jährige regelmäßig auf, Tore schießt er selten. So war es allerdings auch bei der WM in Russland und mit ihm in der Startelf gelang es dennoch mit dem Titel. Die Zukunft des Franzosen bleibt spannend.