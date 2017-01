Fußball-Transfers Deutsche Klubs geben 540 Millionen für neue Spieler aus

Die Ausgaben für Spielertransfers im Fußball sind 2016 in Deutschland auf rund 540 Millionen Euro gestiegen und haben sich damit im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Das geht aus dem Transferabgleichungssystem TMS (Transfer Matching System) des Weltverbandes Fifa hervor. Damit belegt Deutschland bei den Ausgaben den zweiten Platz hinter England mit 1,37 Milliarden Dollar.

Das TMS gibt es seit dem 1. Oktober 2010. Die Klubs müssen hier die Transfermodalitäten unabhängig voneinander einreichen, es werden sämtliche Wechsel erfasst - innerhalb eines Landes oder zwischen Klubs zweier Nationen. Dadurch sollen Transfers transparenter werden und der Schutz von minderjährigen Spielern soll verbessert werden.

Insgesamt wurde 2016 die Rekordzahl von 4,79 Milliarden Dollar an Transfersummen bewegt, ein Anstieg von 14,3 Prozent. Der überwiegende Teil dieser Ausgaben (82,1 Prozent) wurde in Europa getätigt. Auf der Einnahmenseite belegt Deutschland mit 358,7 Millionen Dollar den fünften Platz. Das meiste Geld (554,5 Mio.) wurde in Spanien für Spielertransfers generiert.

Interessant: Laut TMS hat China einen großen Sprung gemacht, innerhalb eines Jahres sind die Ausgaben von 168,3 auf 451,3 Millionen Dollar angewachsen. Damit liegt die Volksrepublik bereits auf dem fünften Platz.

Das TMS erfasste für 2016 insgesamt 14.591 Spielerwechsel, mehr als die Hälfte der Transfers fanden in Europa (8346) statt. Insgesamt waren 12.464 Spieler, 4379 Klubs und 178 Mitgliedsverbände beteiligt. Am häufigsten wurden brasilianische Spieler (1642) transferiert. Ablösesummen wurden nur in 14,4 Prozent aller Transfers gezahlt. In nur 1,5 Prozent der Spielerwechsel wurden Summen von mehr als 5 Millionen Dollar gezahlt.