+++ Fußball-Transferticker +++ Sánchez hat sich entschieden

+++ FIX UND FERTIG +++

Wagner verlängert in Huddersfield - und verpflichtet Mooy

Der deutsche Trainer David Wagner erhält einen neuen Vertrag bis 2019 beim englischen Premier-League-Aufsteiger Huddersfield Town. Der frühere Coach der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund war 2015 auf die Insel gewechselt und hatte mit Huddersfield in der vergangenen Saison überraschend den Sprung in die höchste Liga geschafft.

Der Klub hat zudem die bisherige Leihgabe Aaron Mooy von Manchester City unter Vertrag genommen. Der 26-Jährige bringt seinem bisherigen Arbeitgeber eine Ablöse von umgerechnet rund neun Millionen Euro ein - eine Rekordsumme für den Verein. (mru/dpa)

Auch Bournemouth bezahlt Rekordsumme

Premier-League-Klub AFC Bournemouth hat Innenverteidiger Nathan Aké für eine klubinterne Rekordablöse vom FC Chelsea verpflichtet. Der 22-Jährige wechselt für umgerechnet rund 23 Millionen Euro zum Tabellenneunten der vergangenen Saison. In der vergangenen Saison war Aké bereits an Bournemouth ausgeliehen. (mru)

Ex-Schalker Belhanda wechselt zu Galatasaray - auch Maicon kommt

Der marrokanische Nationalspieler Younes Belhanda ist von Dynamo Kiew zu Galatasaray Istanbul gewechselt und hat einen Vierjahresvertrag beim türkischen Klub unterschrieben. Die Ablösesumme beträgt rund acht Millionen Euro. In der Rückrunde der Saison 2015/2016 war der 27-Jährige an Schalke 04 ausgeliehen und erzielte in 15 Partien zwei Treffer. Zudem hat Galatasaray den Brasilianer Maicon vom FC São Paulo verpflichtet. Der Innenverteidiger kostet rund sieben Millionen Euro Ablöse und unterschrieb einen Vertrag bis 2021. (mru)

Gaudino verlässt den FC Bayern

Der FC Bayern hat Nachwuchsprofi Gianluca Gaudino an Chievo Verona nach Itlaien abgegeben. Der 20-Jährige war zuletzt für eineinhalb Jahre an den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen ausgeliehen und hatte bei Bayern noch einen Vertrag bis 2018. Nun aber einigte sich der Rekordmeister der Bundesliga mit dem Klub aus der Serie A auf einen Wechsel. Laut Medienberichten soll die Ablösesumme rund 50.000 Euro betragen. (mru/dpa)

Keine Zukunft für Beister in Mainz

Mainz 05 und Maximilian Beister haben den ursprünglich bis 2018 datierten Vertrag aufgelöst. Das teilte der Verein mit. Beister stand seit 2015 beim Bundesligisten unter Vertrag und war zuletzt an den australischen Klub Melbourne Victory ausgeliehen. In Mainz habe er keine sportliche Perspektive mehr, hieß es in der Mitteilung. Der 26-jährige Profi kam dort nur zu einem Kurzeinsatz in der Bundesliga. (mru/dpa)

Günther-Schmidt erhält Profivertrag in Augsburg

Der FC Augsburg hat Nachwuchsstürmer Julian Günther-Schmidt mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 22-Jährige, der in der Vorsaison sein Debüt in der Bundesliga gegeben hatte, unterschrieb einen Kontrakt bis 2020. "Julian hat in den letzten beiden Jahren seit er beim FCA spielt eine tolle Entwicklung genommen", sagte Geschäftsführer Stefan Reuter. "Wir sind überzeugt, dass seine Entwicklung aber noch nicht abgeschlossen ist."

+++ ENTSCHEIDUNG GEFALLEN +++

Arsenal-Profi Alexis Sánchez hat sich entschieden und weiß bereits, wo er in Zukunft spielen wird. "Ich habe es für mich geklärt, aber ich kann es euch noch nicht sagen. Momentan konzentriere ich mich voll auf den Confed Cup", hatte der 28 Jahre alte Offensivspieler auf der Pressekonferenz vor dem Finale gegen die deutsche Nationalmannschaft gesagt. Als Favorit auf eine Verpflichtung gilt laut englischen Medienberichten derzeit Manchester City. Sein Vertrag beim Premier-League-Klub läuft noch bis 2018. (mru)

+++ VORSICHT, GERÜCHT +++

Schalke 04 hat angeblich Kontakt zum Berater von Amin Younes aufgenommen, das berichtet der "Reviersport". Die Königsblauen wollten demnach herausfinden, ob der 23-Jährige dazu bereit sei, Ajax Amsterdam zu verlassen. "Schalke ist ein interessanter Klub mit einer großen Tradition, einer unglaublichen Geschichte und tollen Fans", hatte Younes selbst gesagt. Der Offensivspieler hat bei den Niederländen noch einen Vertag bis 2018, besitzt zudem eine Option auf weitere zwölf Monate. (mru)

