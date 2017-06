+++ Fußball-Transferticker +++ Holt Manchester United Morata als Ibrahimovic-Ersatz?

+++ Schalke 04 an Harit interessiert +++

[14.07 Uhr] Bundesligist Schalke 04 ist offenbar am französischen Junioren-Nationalspieler Amine Harit vom FC Nantes interessiert. Das bestätigte Nantes-Präsident Waldemar Kita in einem TV-Interview. Neben den Königsblauen sollen auch englische Klubs ihre Fühler nach dem 19 Jahre alten Mittelfeldspieler ausgestreckt haben. Harit ist Stammspieler bei Nantes und gehörte auch dem französischen U20-WM-Aufgebot an. (sid/mfu)

+++ Ingolstadt verpflichtet Kutschke +++

[12.28 Uhr] Der FC Ingolstadt hat Stürmer Stefan Kutschke verpflichtet. Wie der Bundesliga-Absteiger mitteilte, erhält der 28-Jährige einen Vertrag bis zum Sommer 2021. Kutschke war zuletzt vom 1. FC Nürnberg für eineinhalb Jahre an Dynamo Dresden ausgeliehen gewesen. Bei den Sachsen erzielte er in der abgelaufenen Saison 16 Treffer in 32 Spielen. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die Beteiligten Stillschweigen. (mru/dpa)

+++ Wird Morata der Ibrahimovic-Ersatz? +++

[11.23] Nachdem Manchester United den Abgang von Zlatan Ibrahimovic verkündet hat, läuft die Suche nach einem Nachfolger des schwedischen Superstars auf Hochtouren. Wie der "Guardian" berichtet, möchte der Europa-League-Sieger Angreifer Álvaro Morata von Real Madrid verpflichten. Angeblich gab es bereits ein Angebot über 52 Millionen Euro - dieses soll jedoch vom Champions-League-Sieger abgelehnt worden sein. Ibrahimovic soll laut "Sun" vor einem Wechsel in die Vereinigten Staaten stehen. Los Angeles Galaxy möchte den 35-Jährigen unter Vertrag nehmen. (mru)

+++ Bakayoko vor Wechsel zum FC Chelsea +++

[10.11 Uhr] Der Wechsel von Mittelfeldspieler Tiemoué Bakayoko vom AS Monaco zum FC Chelsea steht offenbar kurz bevor. Wie die "L'Equipe" und der "Sunday Telegraph" übereinstimmend berichten, hat sich der englische Meister mit dem französischen Meister bereits über einen Transfer geeinigt - einzig der Zeitpunkt der Verkündung des Wechsels sei noch offen. Der 22-Jährige soll rund 40 Millionen Euro Ablöse kosten. (mru)

+++ Lindelöf unterschreibt bei Manchester United +++

[9.29 Uhr] Manchester United hat sich mit Benfica Lissabon auf einen Transfer des schwedischen Nationalspielers Victor Lindelöf geeinigt. Das gab der englische Klub bekannt. Die Ablöse für den 22 Jahre alten Innenverteidiger beläuft sich laut Sky Sports auf rund 35 Millionen Euro. Medizincheck und Vertragsunterzeichnung sollen in den kommenden Tagen stattfinden. (mru/sid)