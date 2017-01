+++ Fußball-Transferticker +++ Christensen im Sommer angeblich zurück zu Chelsea

+++ Upamecano wechselt von Salzburg nach Leipzig +++

[12.11 Uhr] RB Leipzig hat Dayot Upamecano vom FC Red Bull Salzburg verpflichtet. Das gab der Bundesliga-Aufsteiger bekannt. Der 18 Jahre alte Franzose hat einen Vertrag bis 2021 unterschrieben. Die Ablöse für Upamecano soll laut "Kicker" zehn Millionen Euro betragen und kann sich im Falle eines Weiterverkaufs noch erhöhen."Dayot passt mit seinem Alter, seinem Potenzial und seiner Spielweise hervorragend zu unserem Verein und zu unserer Philosophie", sagte Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick. Upamecano war zuvor von Bayern München, Real Madrid, dem FC Barcelona und von Manchester United beobachtet worden. Der Innenverteidiger ist bereits der neunte Spieler, der vom Schwesterklub Salzburg zum Bundesliga-Zweiten wechselt. (aev/sid)

+++ Gladbachs Christensen vor Rückkehr zum FC Chelsea +++

[11.25 Uhr] Im Sommer endet das Leihgeschäft von Andreas Christensen bei Borussia Mönchengladbach. Und dann wird es für den Innenverteidiger wohl auch wieder in die Premier League gehen: "Wie es im Moment aussieht, wird er im Sommer nach London zurückkehren. Chelsea will Andreas schon lange zurück, aber der Leihvertrag hat eine vorzeitige Rückkehr unmöglich gemacht", sagte Christensens Vater der dänischen Tageszeitung "BT". Gladbach-Manager Max Eberl hofft weiter auf einen Verbleib: "Ob es der richtige Weg für Andreas ist, im Sommer zu Chelsea zurückzugehen, oder ob wir mit Chelsea dann noch einmal so übereinkommen können, dass man über eine weitere Leihe reden kann - das sind Gespräche, die im Frühjahr laufen werden", sagte er der Kölner Zeitung "Express": "Wir sind in einem sehr guten Austausch mit Chelsea. Wir würden gerne mit Andreas weiterarbeiten." (aev)

+++ Evra zu Crystal Palace? +++

[11.08 Uhr] Patrice Evra steht angeblich davor, Juventus Turin zu verlassen. Der Linksverteidiger soll nach Informationen von Sky Italia zu Crystal Palace in die Premier League wechseln. Beim italienischen Rekordmeister hat Evra bisher zwar alle sechs Champions-League-Spiele der Saison bestritten, in der Liga stand er aber ebenfalls nur sechsmal auf dem Platz. Es wäre bereits Evras zweites Engagement in England: Für Manchester United bestritt er zwischen 2006 und 2014 insgesamt 379 Spiele. (aev)

+++ Stuttgarts Sunjic sucht einen neuen Verein +++

[10.48 Uhr] Innenverteidiger Toni Sunjic reist nicht mit dem VfB Stuttgart ins Trainingslager. "Wegen eines bevorstehenden Vereinswechsels gehört Toni Sunjic nicht zum Mannschaftskader für das Trainingslager in Portugal", twitterte der Zweitligist vor dem Abflug nach Portugal. Am Donnerstagabend stand der Bosnier noch im Aufgebot von Trainer Hannes Wolf. Nach Stephen Samas Wechsel zu Greuther Fürth und Philip Heises Transfer zu Dynamo Dresden wäre Sunjic der dritte Verteidiger, der den VfB Stuttgart in der Winterpause verlässt. In Lagos stehen Trainer Wolf nun noch 22 Spieler zur Verfügung. (aev/dpa)

+++ PSG will angeblich Batshuayi +++

[9.39 Uhr] Laut der französischen Zeitung "L'Équipe" ist Paris St.-Germain an einer Verpflichtung von Chelseas Michy Batshuayi interessiert. Erst im Sommer war der Angreifer aus Frankreich von Olympique Marseille nach England gewechselt. Er kam allerdings in der Liga ausschließlich zu Kurzeinsätzen. Nur in den Pokalwettbewerben lief er von Beginn an auf. In wettbewerbsübergreifend 16 Spielen für die Profis erzielte er vier Tore. (aev)

+++ Schneiderlin verlässt Manchester United +++

[8.01 Uhr] Der Franzose Morgan Schneiderlin wechselt von Manchester United zum Premier-League-Rivalen FC Everton. Das teilte United mit. Schneiderlin unterzeichnete einen Viereinhalbjahresvertrag. In Everton trifft der 27-Jährige auf Trainer Ronald Koeman, mit dem er bereits in Southampton zusammenarbeitete, bevor er im Juli 2015 nach Manchester wechselte. Ähnlich wie Bastian Schweinsteiger war auch Schneiderlin unter Trainer José Mourinho kaum zum Einsatz gekommen. (aev/dpa)

Alle Wechsel und Gerüchte vom 10. Januar lesen Sie hier.