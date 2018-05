+++ Iniesta nach Down Under? +++

Spaniens Fußballweltmeister Andrés Iniesta steht bei australischen Fußballklubs auf dem Wunschzettel. Nachdem sich der Wechsel des 33-Jährigen zum chinesischen Klub Chongqing Lifan offenbar zerschlagen hat, buhlt Australien um den langjährigen Mittelfeldstar des FC Barcelona.

Auf der Website des australischen Fußballverbandes hieß es, dass man Kontakt zu Iniestas Berater aufnehmen wolle. A-League-Chef Greg O'Rourke sagte, dass vier australische Klubs ihre Absicht erklärt hätten, einen kürzlich eingerichteten Kapitalfonds nutzen zu wollen, um Iniesta zu bekommen. "Wir werden uns mit den Klubs beraten, wie wir das machen", so O'Rourke.

Iniesta, mit Spanien Welt- und zweimaliger Europameister, hatte angekündigt, dass er Barcelona in diesem Sommer nach insgesamt 22 Jahren verlassen wolle. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, dass der neunmalige spanische Meister auch in Kontakt mit dem japanischen Erstligisten Vissel Kobe stehe, bei dem der deutsche Weltmeister Lukas Podolski unter Vertrag steht.

+++ Naldo möchte bei Schalke 04 verlängern +++

Innenverteidiger Naldo will offenbar bis zu seinem Karriereende für den Fußball-Bundesligisten Schalke 04 auflaufen. "Ich bin sehr glücklich hier und hoffe, auch über 2019 hinaus auf Schalke spielen zu dürfen. Ich hoffe, meinen Vertrag zu verlängern", sagte der Brasilianer im Interview bei Sky Sport News HD.

Der 35-Jährige hatte großen Anteil an der erfolgreichen Qualifikation der Schalker für die Champions League. Naldo erzielte als Abwehrspieler in dieser Saison sieben Tore für den Vizemeister.

+++ Gerüchte um Pirlo als Italiens Co-Trainer +++

Ex-Weltmeister Andrea Pirlo soll der italienischen Fußball-Nationalmannschaft wieder zum Aufschwung verhelfen. Der 38 Jahre alte frühere Spielmacher soll Co-Trainer von Roberto Mancini werden. Das berichtet die "Gazzetta dello Sport". Beide Personalien wurden vom italienischen Fußballverband FIGC aber noch nicht bestätigt.

"Es wäre toll, für die italienische Nationalelf zu arbeiten. Für mich war das Trikot der Squadra seit jeher wie eine zweite Haut. Wir müssen eine neue Phase beginnen und uns Länder wie Deutschland als Vorbild nehmen", sagte Pirlo.

+++ Profivertrag für Bayern-Nachwuchsspieler +++

U19-Spieler Meritan Shabani hat beim Deutschen Meister einen Profivertrag bis 2020 unterschrieben. Der offensive Mittelfeldspieler ist seit knapp zwölf Jahren beim FC Bayern. Ende April hatte er gegen Eintracht Frankfurt (4:1) sein Profidebüt gegeben.

"Meritan ist ein hochveranlagter und vielversprechender Spieler", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic: "Sein Potenzial hat er schon auf höchstem Niveau bei uns im Profitraining und im Ligaspiel gegen Frankfurt unter Beweis gestellt."

+++ De Blasis vor dem Absprung +++

Der Argentinier Pablo De Blasis hat seinen überraschenden Abschied vom 1. FSV Mainz 05 angekündigt: "Ich mache am Samstag mein letztes Spiel für Mainz", sagte der 30-Jährige gegenüber der "Allgemeinen Zeitung". Das Ziel des Offensivspielers, der bei dem Bundesligisten noch einen bis Sommer 2019 gültigen Vertrag besitzt, ist das Ausland: "Ich möchte nicht innerhalb Deutschlands wechseln, sondern am liebsten in ein anderes Land, um auch mal etwas anderes kennenzulernen. Spanien würde mir gut gefallen."

