+++ Fußball-Transferticker +++ Bolt trainiert, Balotelli bleibt, Wenger plaudert

+++ Entschieden +++

Es gab viele Spekulationen um seine Zukunft, nun hat sich Mario Balotelli entschieden: Der Italiener hat seinen Vertrag beim französischen Erstligisten OGC Nizza verlängert. In den vergangenen Wochen war der 28 Jahre alte Angreifer, der in dieser Saison wegen einer Sperre noch nicht spielte, mit unterschiedlichen Vereinen in Verbindung gebracht worden - unter anderem aus China.

+++ PR-Stunt oder Profiwunsch? +++

Der frühere Sprint-Superstar Usain Bolt trainiert beim australischen Klub Central Coast Mariners. "Es ist wie in der Leichtathletik. Der erste Tag ist immer der härteste", sagte der Jamaikaner. Der 32-Jährige soll auf unbestimmte Zeit beim Erstligisten vorspielen, um sich für einen Vertrag zu empfehlen. Ob Bolts Engagement in Australien lediglich ein PR-Stunt ist wie das Training bei Borussia Dortmund im März dieses Jahres, bleibt abzuwarten.

+++ Henry nach Bordeaux? +++

Der frühere Arsenal-Trainer Arsène Wenger hat die Pläne von Thierry Henry ausgeplaudert. Dieser würde gerne Nachfolger des suspendierten Bordeaux-Coaches Gus Poyet werden, sagte Wenger. Zuletzt war Henry als Assistenztrainer der belgischen Nationalmannschaft aktiv. "Er ist intelligent und hat die Qualitäten", sagte Wenger der Zeitung "Corse Matin".