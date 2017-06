+++ Fußball-Transferticker +++ HSV bindet zwei Leistungsträger

+++ VORSICHT, GERÜCHT +++

Will Nagelsmann Aogo zu Hoffenheim holen?

Laut "Bild"-Zeitung soll sich Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann zu Gesprächen mit Dennis Aogo getroffen haben. Der Vertrag des Defensivspielers beim FC Schalke läuft Ende Juni aus, damit ist der 30-Jährige ablösefrei. Bei Schalke stand Aogo in der vergangenen Bundesliga-Saison selten im Kader und kam nur zu sieben Einsätzen, bei denen er einen Treffer vorbereitete. Neben Hoffenheim soll laut "Sport Bild" auch der russische Erstligist FK Krasnodar am Linksverteidiger interessiert sein. (mru)

+++ FIX UND FERTIG +++

Hamburg hält Wood und verpflichtet Papadopoulos

Der Hamburger SV hat den bis 2020 laufenden Vertrag mit Angreifer Bobby Wood vorzeitig um ein Jahr verlängert und dem US-Nationalspieler dabei laut "Bild"-Zeitung die Ausstiegsklausel abgekauft. "Wir freuen uns, dass Bobby bei uns verlängert hat. Damit schließen wir einen Wechsel in dieser Saison aus", sagte Sportchef Jens Todt.

Auch Kyriakos Papadopoulos bleibt nach einem halben Jahr Leihe weiterhin in Hamburg. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger schrieb bei Instagram, dass er die "nächsten drei Jahre beim HSV" sein werde. In den vergangenen sechs Monaten war der griechische Nationalspieler von Bayer Leverkusen ausgeliehen worden. Der HSV hat die Verpflichtung allerdings noch nicht offiziell bestätigt. (mru/dpa)

Olic beendet Karriere

Der langjährige Bundesligaprofi Ivica Olic hat nach dem Zweitliga-Abstieg mit 1860 München seine Karriere beendet. "Ich bin bereit, meine Fußballschuhe an den berühmten Nagel zu hängen. Ich denke, dass ich mit ruhigem Gewissen aufhören kann", sagte der 37 Jahre alte Kroate in einem Interview der "Bild"-Zeitung. Dem Fußball wolle er verbunden bleiben, erklärte der 104-malige Nationalspieler, ließ aber offen, in welcher Funktion. "Ich entscheide mich für die Richtung erst, wenn ich meinen Fußballlehrer-Schein gemacht habe. Das wird im nächsten Jahr sein", sagte Olic. (mru)

Auch Arbeloa hört auf

Abwehrspieler Álvaro Arbeloa hat seine Karriere im Alter von 34 Jahren beendet. "Es ist Zeit, auf Wiedersehen zum Fußball zu sagen", sagt der Defensivspieler der "Marca". Arbeloa bestritt die meiste Zeit seiner Karriere bei Real Madrid, stand jedoch auch beim FC Liverpool und West Ham United unter Vertrag. Mit der spanischen Nationalmannschaft wurde er einmal Welt- und zweimal Europameister, mit Madrid gewann er neben einer Meisterschaft und zwei Pokalen auch zweimal die Champions League. (mru)

Depoitre ist Huddersfields Rekordtransfer

Premier-League-Aufsteiger Huddersfield Town hat Laurent Depoitre verpflichtet. Der 28 Jahre alte Angreifer wechselt vom FC Porto nach England und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 mit Option auf ein weiteres Jahr. Über die Ablösesumme haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart - sicher ist jedoch, dass Depoitre den Verein eine Rekordablöse in unbekannter Höhe gekostet hat. (mru/rtr)

Pellegrino neuer Trainer beim FC Southampton

Mauricio Pellegrino ist neuer Cheftrainer beim Premier-League-Klub FC Southampton. Der 45 Jahre alte Argentinier erhielt bei den "Saints" einen Dreijahresvertrag, das teilte der Verein mit. Pellegrino soll beim Trainingsauftakt in der kommenden Woche offiziell vorgestellt werden. Southampton hatte sich wenige Tage zuvor vom bisherigen Trainer Claude Puel getrennt. (mru/dpa)

+++ BAHNT SICH DA EIN TRANSFER AN? +++

Ein Japaner für Eintracht Frankfurt?

Eintracht Frankfurt steht kurz vor der Verpflichtung von Daichi Kamada, das berichtet die "Frankfurter Rundschau". Der 20 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler hat beim japanischen Erstligisten Sagan Tosu noch einen Vertrag bis 2020, die Ablösesumme soll bei rund 2,5 Millionen Euro liegen. "Der Deal ist noch nicht perfekt", sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic. Allerdings seien sich beide Vereine weitestgehend einig. (mru)

Schalke und Nantes kommen sich im Fall Harit näher

Mittelfeldspieler Amine Harit vom FC Nantes und der FC Schalke werden bereits seit einigen Wochen miteinander in Verbindung gebracht. Laut der französischen Zeitung "Ouest-France" rückt ein möglicher Transfer näher. Der 20-Jährige soll sich bereits mit Schalke einig sein, nun gehe es offenbar nur noch um die Ablösesumme, die zwischen acht und zehn Millionen Euro liegen soll. Dem Bericht zufolge soll Harit einen Vertrag über vier Jahre erhalten. (mru)

