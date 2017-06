+++ Fußball-Transferticker +++ Holger Badstuber vor Wechsel ins Ausland?

+++ FIX UND FERTIG +++

Japaner Kamada erhält Vierjahresvertrag in Frankfurt

Der Japaner Daichi Kamada hat bei Eintracht Frankfurt einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Wie der Bundesligist mitteilte, bestand der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler vom J-League-Klub Sagan Tosu den Medizincheck. "Daichi bringt großes Potenzial mit. Wir haben uns viele seiner Spiele angesehen", sagte Sportvorstand Fredi Bobic. "Mit ihm sind wir im offensiven Mittelfeld noch variabler."

Daichi Kamada erhält Vierjahres-Vertrag am Main https://t.co/OOmW0kzfN2 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 29. Juni 2017

Kamada wird am Samstag zum Trainingsauftakt der Eintracht erwartet. Über die Ablösesumme für den vierfachen Junioren-Nationalspieler machte die Eintracht keine Angaben. (mfu/dpa)

Hoffenheim holt Zulj aus Fürth

Bundesligist 1899 Hoffenheim hat Mittelfeldspieler Robert Zulj vom Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth verpflichtet. Der 25-Jährige unterschrieb beim Tabellenvierten der Vorsaison einen Dreijahresvertrag.

"Robert war in der abgelaufenen Saison eine der herausragenden Spielerpersönlichkeiten in der Zweiten Liga", sagte Profifußball-Direktor Alexander Rosen. Der Österreicher Zulj hat in 95 Ligaspielen für die Fürther 19 Tore erzielt und 15 weitere vorbereitet. (mfu/sid)

+++ AUF DEM SPRUNG +++

Badstuber geht wohl ins Ausland

Holger Badstuber steht nach eigener Aussage kurz vor der Unterschrift bei einem neuen Verein. "Es laufen Gespräche. Es gibt konkrete Angebote. Aber bisher ist noch nichts fix", sagte der 28-Jährige der "Bild"-Zeitung. Der Innenverteidiger war in der abgelaufenen Bundesliga-Rückrunde vom FC Bayern an Schalke 04 ausgeliehen. Sein Kontrakt beim Rekordmeister in München wurde nicht verlängert.

"Ich habe große Vorfreude. Es kribbelt schon wieder", sagte der 31-fache Nationalspieler und deutete einen Wechsel ins Ausland an: "Jetzt schlage ich meine Zelte woanders auf - nicht unbedingt in Deutschland." (mfu/dpa)

Burke steht in Leipzig vor Leihe

Der schottische Nationalspieler Oliver Burke könnte sich noch in diesem Sommer zumindest vorübergehend von Vizemeister RB Leipzig verabschieden. Wie der Klub der "Bild"-Zeitung bestätigte, zeigen mehrere englische Vereine Interesse am 20-Jährigen. Zunächst soll es um ein Leihgeschäft gehen.

Burke war im vergangenen Sommer für 15,2 Millionen Euro Ablöse vom englischen Zweitligisten Nottingham Forest zu RB gekommen. Er besitzt in Leipzig noch einen Vertrag bis 2021. Die Premier-League-Aufsteiger Brighton & Hove Albion sowie Huddersfield Town sollen jedoch an einem Leihgeschäft interessiert sein.

Burke absolvierte in der abgelaufenen Saison zwar 25 Bundesligaspiele (1 Tor), kam dabei aber nie über 90 Minuten zum Einsatz und stand lediglich fünfmal in der Startelf. (mfu/sid)