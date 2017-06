+++ Fußball-Transferticker +++ Kampl für China-Wechsel offen

+++ VORSICHT, GERÜCHT +++

Verpflichtet Dortmund einen Argentinier als Weigl-Ersatz?

Julian Weigl fehlt Borussia Dortmund wegen eines Knöchelbruchs wohl noch bis Ende September. Auf seiner Position im defensiven Mittelfeld ist der BVB bis dahin nur dünn besetzt. Deshalb denkt der Pokalsieger offenbar über eine Verpflichtung von Leandro Paredes nach. Der Argentinier ist noch bis 2019 an den AS Rom gebunden und würde wohl bis zu 25 Millionen Euro kosten. Auch Juventus Turin soll Interesse bekundet haben, allerdings zieht es die Roma vor, Paredes nicht an einen nationalen Konkurrenten zu verkaufen.

Paredes, der in der vergangenen Saison 41 Pflichtspiele absolviert hatte, gilt als arbeitsamer Spieler, der Bälle gerne kurz fordert und dabei regelmäßig in die Halbräume oder auf den Flügel ausweicht. Vor allem lange Bälle, mit denen er das Spiel verlagert, zählen zu seinen Stärken. (bam)

Revierrivalen streiten um Barça-Juwel

Seung-Woo Lee zählt derzeit zu den größten Talenten der Nachwuchsabteilung des FC Barcelona. Der 19-jährige Südkoreaner, der ab der kommenden Saison nicht mehr für die Barcelona-Jugend (La Masia) spielen darf, wird nun mit dem BVB und Schalke 04 in Verbindung gebracht. Die Königsblauen suchen unter ihrem neuen Trainer Domenico Tedesco noch dringend schnelle Außenspieler, der BVB ist dafür bekannt, junge und talentierte Spieler unter Vertrag nehmen zu wollen. (bam)

+++ BAHNT SICH DA EIN TRANSFER AN? +++

Kampl kann sich Wechsel nach China vorstellen

Folgt Kevin Kampl seinem ehemaligen Trainer Roger Schmidt nach China? Der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen liebäugelt offenbar mit einem Wechsel in die Volksrepublik. "Es ist alles offen. Es gibt für mich mehrere Möglichkeiten. Roger Schmidt ist mein Mentor, daher ist das natürlich immer eine Option für mich", sagte der 26-Jährige dem "Express". Der ehemalige Bayer-Trainer Schmidt betreut ab dem 1. Juli den chinesischen Erstligisten Beijing Guoan.

Leverkusen zeigt sich durchaus gesprächsbereit. "Wenn das passende Angebot kommt, kann man reden. Aber bei uns wird kein Spieler vom Hof gejagt", sagte Manager Jonas Boldt. Kampl besitzt noch einen Vertrag bis 2020. (bam/sid)

