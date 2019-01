IN TROCKENEN TÜCHERN

Stuttgart leiht Hoffenheims Zuber aus

Der VfB Stuttgart steht auf dem Relegationsplatz. Klar, dass der Klub im Kampf gegen den Abstieg nach Verstärkungen sucht. In Steven Zuber glaubt er, eine gefunden zu haben, der VfB leiht den Linksaußen bis zum Saisonende aus Hoffenheim aus. Eine Kaufoption wurde laut der TSG nicht vereinbart. In Hoffenheim steht Zuber, 27, noch bis zum Sommer 2020 unter Vertrag.

"Mit seiner Wucht und seinem Durchsetzungsvermögen wird er unsere Offensive in der Rückrunde bereichern", sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke über Zuber, der in der laufenden Saison auf zwei Torbeteiligungen in 13 Pflichtspiel-Einsätzen kam. In der Vorsaison waren es drei in 27 Partien. (mon/dpa)

Carl Zeiss Jena trennt sich von Pannewitz

Einst galt Kevin Pannewitz als großes Talent, dann folgte der sportliche Absturz samt anschließender langsamer Rückkehr in den Profifußball. Zuletzt stand der 27-Jährige bei Drittligist Carl Zeiss Jena unter Vertrag. Das Kapitel ist nun beendet, der Klub hat den Vertrag mit dem früheren Zweitliga-Profi "außerordentlich gekündigt", hieß es in einer Mitteilung. Zu den Gründen wollte sich der Tabellen-18. nicht äußern.

In den vergangenen Tagen hatte Trainer Lukas Kwasniok seinen Profi wegen dessen Übergewicht kritisiert. Bereits in der Hinrunde war der Mittelfeldspieler wegen seiner körperlichen Verfassung angeeckt. Ob diese tatsächlich der Grund für die Trennung ist, blieb unklar. Pannewitz selbst hat sich bislang nicht geäußert.

Mit 17 Jahren hatte Pannewitz sein Zweitligadebüt bei Hansa Rostock gegeben, wechselte dann 2012 in die Bundesliga zum VfL Wolfsburg. Es folgte Phasen der Arbeitslosigkeit und Saisons im Amateurfußball. "Ich bin an mir selbst gescheitert, ich habe den Kampf gegen mich verloren", zitierte die "Bild"-Zeitung Pannewitz 2015. Zwischenzeitlich arbeitete er für eine Handelskette und schleppte Kühlschränke und Waschmaschinen in Wohnungen. 2017 kehrte Pannewitz mit dem Wechsel nach Jena nach sechs Jahren in den Profibereich zurück, wo er 26 Partien absolvierte. (mon/sid)