+++ Fußball-Transferticker +++ Bonucci vor Unterschrift in Mailand

+++ FIX UND FERTIG +++

Bayern leiht Gnabry nach Hoffenheim aus

Serge Gnabry wird in der kommenden Saison nicht beim Rekordmeister FC Bayern spielen. Der 21 Jahre alte Offensivspieler wechselt wie erwartet für ein Jahr auf Leihbasis zu Europapokal-Teilnehmer 1899 Hoffenheim. Das bestätigten beide Vereine. Gnabry war in diesem Sommer vom FC Bayern für acht Millionen Euro von Werder Bremen verpflichtet worden und hatte beim Rekordmeister einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

Alles Gute zum Geburtstag, @SergeGnabry & Willkommen bei der #tsg. Hoffenheim leiht den 22-Jährigen für ein Jahr vom @FCBayern aus. pic.twitter.com/bIF3miwlEr — TSG 1899 Hoffenheim (@achtzehn99) 14. Juli 2017

Semedo unterschreibt in Barcelona

Der FC Barcelona hat seinen ersten namhaften Transfer des Sommers getätigt. Wie die Katalanen mitteilten, haben sie sich mit dem portugiesischen Double-Gewinner Benfica Lissabon auf den Wechsel des Rechtsverteidigers Nélson Semedo geeinigt. Der 23-Jährige hat nach erfolgreichem Medizincheck einen Vertrag über fünf Jahre bei den Katalanen unterschreiben.

Nélson Semedo arrives in Barcelona to sign with FC Barcelona, minute by minute https://t.co/kzDIIOihFa pic.twitter.com/K98LtRPFqk — FC Barcelona (@FCBarcelona) 14. Juli 2017

Spanischen Medienberichten zufolge soll Barcelona rund 30 Millionen Euro für den Portugiesen zahlen. Zuvor hatte der Klub nur seinen Ex-Spieler Gerard Deulofeu per Kaufoption vom englischen Premier-League-Klub FC Everton zurückgeholt und das brasilianische Talent Marlon verpflichtet. (mru/sid)

Real Madrid verpflichtet Ceballos

Dani Ceballos wechselt zu Real Madrid und erhält in der spanischen Hauptstadt einen Sechsjahresvertrag bis 2023. Der als bester Spieler der U-21-EM in Polen ausgezeichnete Profi kommt von Real Betis und kostet den aktuellen Champions-League-Sieger dank einer Ausstiegsklausel 16,5 Millionen Euro. (mru)

Kagawa verlängert in Dortmund

Borussia Dortmund hat den Vertrag mit seinem japanischen Profi Shinji Kagawa bis zum 30. Juni 2020 verlängert. Das gab der Verein am ersten Tag seiner Asienreise in Tokio bekannt. Der 28 Jahre alte Offensivspieler absolvierte für den Champions-League-Teilnehmer und DFB-Pokalsieger bislang 184 Pflichtspiele. Er gehört mit der Unterbrechung seines Gastspiels bei Manchester United von 2012 bis 2014 dem BVB schon seit 2010 an. (mru/dpa)

Watford kauf Chelsea-Eigengewächs

Der FC Watford hat Nathaniel Chalobah vom FC Chelsea verpflichtet - das gab der Klub bekannt. Der defensive Mittelfeldspieler hat bis 2022 unterschrieben und kostet rund 5,7 Millionen Euro Ablöse - diese kann dank erfolgsabhängigen Bonuszahlungen auf bis zu 8 Millionen Euro ansteigen. Der 22-Jährige lief bereits in der Saison 2012/2013 für Watford per Leihe auf, damals noch in der zweiten englischen Liga. (mru)

Honda geht nach Mexiko

Keisuke Honda wechselt nach Ablauf seines Vertrages ablösefrei von der AC Mailand zum CF Pachuca nach Mexiko. Das teilte der Klub mit. Der japanische Nationalspieler war zuletzt dreieinhalb Jahre in Italien aktiv und erzielte in 81 Pflichtspielen neun Treffer. (mru)

+++ ACHTUNG, GERÜCHT +++

RB Leipzig lehnt 65-Millionen-Euro-Angebot für Keita ab

RB Leipzig hat einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge ein Angebot über 65 Millionen Euro vom FC Liverpool für Mittelfeldspieler Naby Keita abgelehnt. Demnach will Jürgen Klopp den 22 Jahre alten Spielgestalter unbedingt an die Anfield Road holen.

Der Klub spielt in der kommenden Saison erstmals in der Champions League. "Da gibt es auch keine Schmerzgrenzen", hatte Sportdirektor Ralf Rangnick jüngst zu Wechselspekulation und Angeboten gesagt. Laut "Bild" soll Keitas Kontrakt eine Ausstiegsklausel enthalten. Demnach könnte er bei Vertragsende im Jahr 2020 bei einem Angebot von 55 Millionen Euro den Verein verlassen. (mru/dpa)

Hart zu West Ham?

Laut "Sky Sports" steht Torhüter Joe Hart unmittelbar vor einem Wechsel zu West Ham United. Laut dem Bericht soll die Verpflichtung des 30 Jahre alten Profis von Manchester City zeitnah beschlossen werden. Der Engländer würde auf Leihbasis inklusive einer Kaufoption nach London wechseln. (mru)

Bonucci angeblich vor Wechsel zur AC Mailand

Italienische Medien und der englische "Guardian" berichten, dass sich Leonardo Bonucci von Juventus Turin in fortgeschrittenen Gesprächen mit AC Mailand befinde. Ein Wechsel stehe kurz bevor. Der italienische Nationalspieler hatte seinen Vertrag in Turin erst im Dezember bis 2021 verlängert. Im Gespräch sind 40 Millionen Euro Ablöse - ein vergleichsweise geringer Preis für einen Weltklasse-Innenverteidiger. (mru)

+++ DEAL GEPLATZT +++

Kampl geht nicht zum Schmidt-Klub

Der geplante Wechsel des slowenischen Nationalspielers Kevin Kampl von Bayer Leverkusen zum chinesischen Klub Beijing Guoan hat sich zerschlagen. "Kevin Kampl wird nicht nach China wechseln. Der Transfer ist geplatzt", sagte Bayer-Sportchef Rudi Völler der "Bild"-Zeitung.

Ob der 26 Jahre Mittelfeldspieler, der eigentlich seinem Ex-Trainer Roger Schmidt nach Peking folgen sollte, seinen Vertrag beim Werksklub bis 2020 erfüllt, ist aber weiter unklar. "Ich werde Leverkusen auf jeden Fall verlassen, das ist Fakt", hatte Kampl Ende vergangenen Monats gesagt. Völler hatte zudem bestätigt, dass es noch andere Anfragen für Kampl gibt. Für den früheren Dortmunder verlangt Bayer angeblich rund 20 Millionen Ablöse. (mru/dpa)

Lesen Sie hier die Transfers und Gerüchte vom Donnerstag, den 13. Juli.