+++ Fußball-Transferticker +++ Toprak verkündet Abschied aus Leverkusen

+++ Juventus bestätigt Interesse an Kolasinac +++

[9.36 Uhr] Juventus Turin hat sein Interesse an Sead Kolasinac von Schalke 04 offiziell bestätigt. "Kolasinac ist eine Gelegenheit auf dem Markt. Er wird ab dem 30. Juni frei sein, er steht unter Beobachtung, nicht nur seitens Juves, sondern auch anderer Klubs. Ich leugne nicht, dass wir die Möglichkeit prüfen, ihn unter Vertrag zu nehmen", sagte Juves Generaldirektor Giuseppe Marotta. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft im Sommer aus. Der Defensivspieler könnte Schalke ablösefrei verlassen. (aev/sid)

+++ Vallejo könnte doch noch in Frankfurt bleiben +++

[9.27 Uhr] Eintracht Frankfurt darf doch noch auf den Verbleib seines Innenverteidigers Jesús Vallejo hoffen. "Es ist ja keinesfalls sicher, dass ich zurück muss", sagte der Spanier der Frankfurter Rundschau. Zuletzt hatten die spanischen Sportzeitungen "Marca" und "As" übereinstimmend berichtet, dass die Eintracht den 20-Jährigen nach Saisonende wieder an Real Madrid abgeben muss. Demnach soll das Leihgeschäft zwischen dem Bundesligisten und dem spanischen Rekordmeister nicht verlängert werden. Der Frankfurter Sportvorstand Fredi Bobic sprach vor einigen Wochen bei Real vor, um die Leihe Vallejos bis 2019 auszudehnen. Vallejo gilt als möglicher Nachfolger von Pepe. Mit dem Innenverteidiger konnte sich Real nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. (aev/sid)

+++ Halilovic zum FC Valencia? +++

[8.36 Uhr] Laut der "Bild"-Zeitung soll der FC Valencia Interesse an einer Verpflichtung von Alen Halilovic haben. Der Klub aus der spanischen Primera División soll dem Hamburger SV in den nächsten Tagen ein offizielles Angebot machen wollen. Dabei würde es um ein Leihgeschäft bis zum Ende der Saison gehen. Halilovic ist erst im Sommer mit großen Hoffnungen für fünf Millionen Euro vom FC Barcelona zum HSV gekommen. Vor der Winterpause stand er in nur sechs Bundesligaspielen auf dem Platz, nur einmal von Beginn an. Außerdem lief er einmal im DFB-Pokal auf, dort erzielte er auch sein bisher einziges Tor für die Hamburger. (aev)

+++ Toprak spricht von Abschied aus Leverkusen +++

[8.29] Die laufende Saison wird wohl die letzte für Ömer Toprak bei Bayer Leverkusen. Das deutete der Innenverteidiger am Rande des Trainingslagers seines Klubs an. "Ich war sehr, sehr lange hier und meine Konzentration lag wirklich nur auf dem Trainingslager, dass wir eine sehr gute Rückrunde spielen, dass wir unseren Fußball spielen, dass wir gemeinsam Spaß haben und Erfolg haben", sagte Toprak auf: "Ich möchte hier wirklich einen guten, erfolgreichen Abschluss haben." Topraks Vertrag läuft zwar noch bis 2018, er besitzt aber eine Ausstiegsklausel über zwölf Millionen Euro. Im vergangenen Sommer war ein Wechsel zu Borussia Dortmund noch gescheitert. (aev)

+++ Rudy und Süle angeblich mit den Bayern einig +++

[08.30 Uhr] Die Wechsel der beiden Nationalspieler Sebastian Rudy und Niklas Süle vom Bundesligisten 1899 Hoffenheim zu Rekordmeister Bayern München sollen so gut wie perfekt sein. Nach Informationen des "Kicker" haben sich Mittelfeldspieler Rudy (drei Jahre) und Innenverteidiger Süle (fünf Jahre) bereits auf Verträge mit den Bayern geeinigt. Beide sollen im Sommer nach München wechseln. Während für Rudy keine Ablöse fällig wird, müssen die Bayern für Süle wohl über 20 Millionen Euro bezahlen. Die Hoffenheimer Verantwortlichen hatten in den vergangenen Wochen erkennen lassen, dass sie sich mit den Abgängen ihrer beiden Leistungsträger bereits abgefunden haben. (aev/sid)

