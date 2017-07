+++ Fußball-Transferticker +++ Dembélé bleibt, Luiz Gustavo nicht

+++ FIX UND FERTIG +++

Luiz Gustavo wechselt zu Olympique Marseille

Prominenter Abgang beim VfL Wolfsburg: Luiz Gustavo verlässt den Klub nach vier Jahren und schließt sich Olympique Marseille an. Dies gaben beide Vereine bekannt. In französischen Medien wurde über eine Ablösesumme von acht Millionen Euro sowie ein jährliches Gehalt von sechs Millionen Euro netto für den 29-jährigen Brasilianer spekuliert. Luiz Gustavos Vertrag in Wolfsburg wäre im Sommer 2018 ausgelaufen.

"Luiz Gustavo war in den vergangenen Jahren ein wichtiger Spieler für den VfL Wolfsburg, den wir auch gerne weiter bei uns gesehen hätten", sagte Sportdirektor Olaf Rebbe. Luiz Gustavo war 2013 von Bayern München zu den Wölfen gewechselt und kam in 142 Pflichtspielen zum Einsatz. (chh/sid)

+++ BEKUNDUNGEN +++

"No way, keine Chance" - Dembélé bleibt beim BVB

Ousmane Dembélé wird auch in der kommenden Saison für DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund stürmen. Sagt zumindest der BVB. Angesprochen auf die zahlreichen großen internationalen Klubs, die um die Gunst des 20-jährigen Franzosen buhlen sollen, wiederholte BVB-Sportdirektor Michael Zorc in der "Welt" seinen Standpunkt: "No way, keine Chance."

Manchester City, Paris St. Germain und der FC Barcelona waren als Interessenten genannt worden. Ihre Anstrengungen können sie sich allerdings sparen. "Was wir bei ihm gesehen haben, war außergewöhnlich. Sowohl was seine Entwicklung angeht als auch seine Bedeutung für die Mannschaft", sagte Zorc. Der Vertrag des Franzosen läuft noch bis 2021. Zehn Tore und 21 Assists in 49 Pflichtspielen sprechen nach der Debüt-Saison eindeutig für Dembélé. (chh/sid)

+++ ACHTUNG, GERÜCHT +++

Holt Arsenal Jens Lehmann zurück?

Der ehemalige Nationaltorwart Jens Lehmann steht vor einer Rückkehr zum englischen Pokalsieger Arsenal. Wie englische Medien übereinstimmend berichteten, soll der 47-Jährige bei den Londonern eine Rolle im Trainerstab übernehmen.

Dabei handelt es sich allerdings nicht um den naheliegenden Posten des Torwarttrainers, den weiter Gerry Payton besetzen soll, sondern um eine allgemeinere Position im Betreuerstab von Manager Arsène Wenger. An der Seite von Assistenztrainer Steve Bould und "first-team coach" Boro Primorac soll sich der WM-Dritte von 2006 um die erste Mannschaft der Gunners kümmern. Bislang war Lehmann noch nicht als Trainer tätig gewesen. Er hatte von 2003 bis 2008 in London gespielt, 2011 als 41-Jähriger sogar noch ein kurzes Comeback gegeben. (chh/sid)

Lesen Sie hier die wichtigsten Gerüchte und Transfers von Montag, den 3. Juli.