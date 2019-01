+++ Fußball-Transferticker +++ Dardai bleibt Hertha-Trainer

"Dann kann ich das bestätigen"

Die Art der Verkündung war etwas merkwürdig, aber die Botschaft dürfte alle Hertha-Fans freuen. Pal Dardai bleibt Trainer der Berliner. "Er hat einen Vertrag bei uns als Trainer, und die Frage ist, ob er die erste Mannschaft trainiert oder ob er in den Nachwuchsbereich wechselt", sagte Manager Michael Preetz. "Wenn ihr mich fragt, ob er auch nächste Saison unser Trainer ist, dann kann ich das bestätigen."

Die Personalie hatte zuletzt für "ein bisschen Aufregung" gesorgt, wie Preetz einräumte. Dardai selbst hatte darüber gesprochen, dass er sich auch vorstellen könne, wieder als Nachwuchs-Coach zu arbeiten. "Da hast du viel weniger Druck, musst niemandem etwas beweisen, nur Spieler ausbilden und für uns gewinnen", hatte Dardai der "Sport Bild" gesagt und sogar andere Berufsoptionen ins Spiel gebracht: "Ich könnte auch ein guter Gärtner sein."

Für die weitere Zusammenarbeit war kein neuer Vertragsabschluss notwendig. Hertha zog die Option auf Verlängerung in der Position des Cheftrainers für ein weiteres Jahr. Dardais Arbeitsvertrag für den Nachwuchs ist unbefristet.

Ein Dardai kommt selten allein

Neben Trainer Pal bleibt auch dessen Sohn Palko in Berlin. Der 19-Jährige spielt seit 2011 für Hertha. "Palko gehört zu unserem herausragenden 99er-Jahrgang und hat im Juniorenbereich sein Können unter Beweis gestellt. Aktuell ist er dabei, erste Spuren im Profifußball zu hinterlassen. Wir wollen ihn weiter fördern und ihn auf seinem Weg unterstützen. Über die Vertragslaufzeit wurden keine Angaben gemacht.

Özcan wechselt von Stuttgart zum HSV

Der Hamburger SV hat den türkischen Nationalspieler Berkay Özcan vom VfB Stuttgart verpflichtet. In Hamburg kommt es zum Wiedersehen des 20 Jahre alten Mittelfeldspielers mit seinem Ex-Trainer Hannes Wolf. Gemeinsam waren die beiden 2017 mit dem VfB in die Bundesliga aufgestiegen. Das wollen sie in dieser Saison mit dem HSV wiederholen. Die Hamburger sind Tabellenführer der 2. Bundesliga.

Berkay #Özcan hat heute einen Vertrag bis 2023 bei uns unterschrieben Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Website https://t.co/E5IaFzrjRW#nurderHSV #Neuzugang pic.twitter.com/QRoSPREtM7 — Hamburger SV (@HSV) 24. Januar 2019

Wie der HSV bestätigte, hat Özcan einen ligaunabhängigen Vertrag unterschrieben, der bis Juni 2023 gültig ist. Zur Höhe der Ablösesumme machten beide Vereine keine Angaben.