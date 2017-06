+++ Fußball-Transferticker +++ Freiburger Philipp wechselt zum BVB

+++ Philipp-Wechsel nach Dortmund offiziell +++

[11.56 Uhr] Pokalsieger Borussia Dortmund hat Angreifer Maximilian Philipp vom Bundesliga-Konkurrenten SC Freiburg verpflichtet. Das gab der BVB bekannt. "Er ist im offensiven Mittelfeld vielseitig einsetzbar, abschlussstark und hat eine glänzende Perspektive", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Die Ablösesumme soll bei 20 Millionen Euro liegen, der 23-Jährige erhält einen Vertrag bis 2022. Mit neun Toren und drei Torvorlagen hatte Philipp großen Anteil daran, dass Aufsteiger Freiburg als Tabellensiebter die dritte Qualifikationsrunde zur Europa League erreichte. Der Vertrag des Offensivspielers beim Sport-Club hatte noch eine Laufzeit bis 2019. Freuen kann sich auch der frühere Bundesligist und heutige Regionalliga-Klub Energie Cottbus, der mit zehn Prozent an der Ablöse für Philipp partizipiert.

Philipp ist nach Ömer Toprak (kommt von Bayer Leverkusen), Mahmoud Dahoud (Borussia Mönchengladbach) und Dan-Axel Zagadou (Paris St. Germain) der vierte BVB-Zugang für die kommende Saison. Am Dienstag hatte der Verein zudem die Trainer-Verpflichtung von Peter Bosz bekanntgegeben. (jan/dpa/sid)

+++ Schalkes Konopljanka bleibt wohl trotz heftiger Trainerkritik +++

[11.33 Uhr] Der ukrainische Nationalspieler Jewhen Konopljanka will trotz schlechter Perspektive und nach seiner heftigen Kritik an Trainer Markus Weinzierl offenbar bei Schalke 04 bleiben. "Im Moment gibt es keinen Verein, zu dem Jewhen aktuell möchte", sagte dessen Berater Christian Wein dem Fachblatt "Reviersport": "Wir gehen davon aus, dass Konopljanka im Juli zum Trainingsstart erscheint."

Weinzierl hatte dem Ukrainer mitgeteilt, dass er nicht mehr mit ihm plane. Daraufhin kritisierte ihn der 27-Jährige in einem Interview in seiner Heimat in ungewohnter Schärfe. "Er ist ein Feigling! Und ich sage es ganz ehrlich: Er bleibt nicht länger Trainer dieser Mannschaft. Ansonsten steigt Schalke in die zweite Liga ab", sagte er. Manager Christian Heidel kündigte daraufhin eine Geldstrafe an. Der ehemalige Leihspieler Konopljanka war im Laufe der vergangenen Saison für 12,5 Millionen Euro fest vom FC Sevilla verpflichtet worden. (jan/dpa)

+++ Mönchengladbach-Profi Korb wechselt nach Hannover +++

[10.33 Uhr] Hannover 96 hat Julian Korb verpflichtet. Der 25 Jahre alte Rechtsverteidiger kommt von Borussia Mönchengladbach zum Aufsteiger. Korb werde vorbehaltlich einer erfolgreichen medizinischen Untersuchung einen Vertrag bis 2020 erhalten, teilte der der Klub mit. "Er ist ein Spieler, der in Gladbach sehr gut ausgebildet wurde und jetzt bei uns den nächsten Schritt machen möchte", sagte Sportchef Horst Heldt über den früheren U21-Nationalspieler. Korb hat für die Gladbacher 76 Erstliga- sowie elf Champions-League- und sieben Europa-League-Partien bestritten. (jan/dpa)

+++ Süle sagte FC Chelsea für Wechsel nach München ab +++

[7.05 Uhr] Nationalspieler Niklas Süle wollte lieber zu Bayern München statt zum englischen Meister FC Chelsea wechseln. "Es gab Interesse von Chelsea", sagte der 21 Jahre alte Innenverteidiger in der "Sport Bild": "Die Bayern gehören zu den Top-3-Klubs der Welt, deswegen musste ich nicht lange überlegen. Der Schritt nach England kam für mich einfach zu früh."

Süle, der für rund 20 Millionen Euro von 1899 Hoffenheim zum deutschen Rekordmeister wechselt, betonte zudem: "Kein Klub aus England hätte den Reiz ausüben können, den das Angebot der Bayern hatte." (jan/sid)