+++ Fußball-Transferticker +++ Kagawa soll vor Abgang aus Dortmund stehen

GERÜCHTE

+++ Kagawa wechselt nach Monaco +++

Borussia Dortmund und Shinji Kagawa gehen nach Medienberichten vorerst getrennte Wege. Demnach wird der ursprünglich bis 2020 vertraglich gebundene 29 Jahre alte Mittelfeldspieler ohne Kaufoption für ein halbes Jahr an die AS Monaco verliehen. Kagawa wäre damit nach Alexander Isak (Willem II) und Sebastian Rode (Frankfurt) der dritte zuletzt nicht eingesetzte Spieler, der den Tabellenführer im Winter verlässt.

Kagawa schaffte es unter Trainer Lucien Favre kaum in den Bundesligakader. Deshalb soll er bereits vor Wochen um seine Freigabe gebeten haben. In Monaco wird er künftig gegen den Abstieg spielen. Die AS ist Tabellen-19. der Ligue 1. Zuletzt hatte sich der Klub von Trainer Thierry Henry getrennt und namhafte Zugänge präsentiert, darunter Cesc Fàbregas und Naldo. (mon/dpa)

+++ Schalke bietet für Stürmer Pérez +++

Schalke 04 soll ein Angebot für West Ham Uniteds Lucas Pérez hinterlegt haben. Das berichtet die BBC auf ihrer Internetseite. Demnach habe der Premier-League-Klub ein Angebot für den 30 Jahre alten Spanier erhalten. Schalke wolle den Angreifer zunächst ausleihen und eine Kaufoption vereinbaren. Der Vertrag von Pérez läuft noch bis 2021.

Der Transfer könnte für alle Seiten sinnvoll sein. Pérez startete bei West Ham in der laufenden Saison nur in drei Ligaspielen, in zehn Einsätzen insgesamt gelangen ihm zwei Tore. Schalke sucht noch nach Verstärkungen für die Offensive, die durch langwierige Verletzungen von Breel Embolo und Guido Burgstaller geschwächt ist. (mon/dpa)

FIX

+++ Schalke bestätigt Matondo-Transfer +++

Schalke 04 hat Rabbi Matondo von Manchester City verpflichtet. Der 18 Jahre alte Offensivspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Das gab der Klub bekannt. Als Ablösesumme werden in Medien mal neun, mal elf Millionen Euro genannt. Manchester soll sich eine Rückkaufoption in Höhe von 50 Millionen Euro gesichert haben. Matondo gilt vor allem aufgrund seines Tempos als großes Talent, allerdings hat er kaum Profierfahrung gemacht. Bei City war er ohne Premier-League-Minute geblieben. (mon/sid)

+++ Caldirola verlässt Werder Bremen +++

Werder Bremens Innenverteidiger Luca Caldirola wechselt in seine italienische Heimat zu Zweitligist Benevento Calcio. Caldirola war im Sommer 2013 an die Weser gewechselt und bestritt insgesamt 46 Bundesliga- sowie zwei Pokalspiele für Werder. Unter Trainer Florian Kohfeldt hatte der 27-Jährige zuletzt sportlich keine Rolle gespielt und nur noch mit dem U23-Team trainiert. (mon/sid)