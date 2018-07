+++ GERÜCHTEKÜCHE +++

Henry vor Rückkehr auf die Insel

Der ehemalige französische Starstürmer Thierry Henry soll eine mündliche Zusage für den Posten als Trainer des englischen Zweitligisten Aston Villa gegeben haben. Der 40-Jährige war zuletzt als Assistenzcoach der belgischen Nationalmannschaft im Einsatz und steht nun kurz vor seinem ersten Engagement als Cheftrainer, wie die Zeitung "Daily Star" berichtete.

Henry würde den Briten Steve Bruce beerben, der den Aufstieg in der vergangenen Saison knapp verpasst hatte. Die "Villans" unterlagen im Playoff-Finale dem FC Fulham 0:1, nun soll der Wiederaufstieg auch dank neuer Investoren gelingen. Der ägyptische Unternehmer Nassef Sawiri und der US-amerikanische Magnat Wes Edens sollen bereit sein, kräftig zu investieren. (bam/sid)

Inter wirbt um Bayerns Vidal

Inter Mailand hat offenbar Interesse an Arturo Vidal vom FC Bayern. Inters Technischer Direktor Piero Ausilio hat nach Angaben des "Corriere dello Sport" Kontakt zu den Münchnern aufgenommen.

Inter will angeblich 30 Millionen Euro Ablöse für den Chilenen bezahlen. Vidal, der 2011 von Bayer Leverkusen zu Juventus Turin gewechselt war, wo er bis zu seinem Transfer zu Bayern im Jahr 2015 unter Vertrag stand, kennt die Serie A gut und sei einer Rückkehr nach Italien nicht abgeneigt, berichtete die Zeitung. Auch, weil die Liga durch den Wechsel von Weltstar Cristiano Ronaldo von Real Madrid zu Juventus interessanter werden könnte.

Der Deal würde für den Champions-League-Sieger von 2010 teuer. Vidal beharrt angeblich auf ein Jahresgehalt von acht Millionen Euro netto, das er derzeit von den Bayern beziehen soll. (bam/sid)

Barcelona und Rom streiten um brasilianisches Top-Talent

Um das brasilianische Talent Malcom von Girondins Bordeaux ist ein heftiger Streit entbrannt: Ein Angebot des spanischen Meisters FC Barcelona ließ nach Medienberichten einen bereits offiziell gemeldeten Wechsel des 21 Jahre alten Stürmers zur AS Rom am späten Montagabend platzen. Malcom sei bereits am Flughafen gewesen, um in die Maschine nach Rom zu steigen, aber die Franzosen hätten nach Erhalt des Angebots aus Spanien den Flug gecancelt, schrieben zahlreiche Medien in Frankreich und Spanien.

Die in Barcelona erscheinende Fachzeitung "Mundo Deportivo" berichtete, die Katalanen hätten am Montagabend 41 Millionen Euro für den Profi aus Brasilien geboten. Die AS Rom hatte nach italienischen Medienberichten 32 Millionen Euro nach Bordeaux überweisen wollen und sich zudem zur Zahlung erfolgsabhängiger Boni in Höhe von vier Millionen Euro bereit erklärt.

Malcom war 2015 mit nur 18 Jahren mit dem SC Corinthians brasilianischer Meister geworden. Seit seinem Wechsel nach Bordeaux im Januar 2016 bestritt er 86 Pflichtspiele für Girondins. Dabei erzielte er 23 Treffer und gab 16 Torvorlagen. (bam/sid)