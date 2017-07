+++ Fußball-Transferticker +++ Wechselt Antonio Rüdiger nach England?

+++ ACHTUNG, GERÜCHT +++

Chelsea soll an Antonio Rüdiger interessiert sein



Der FC Chelsea ist laut "Corriere dello Sport" an einer Verpflichtung von Nationalspieler Antonio Rüdiger interessiert. Wie die italienische Zeitung schrieb, will der englische Meister den Innenverteidiger für 38 Millionen Euro vom AS Rom verpflichten. Rüdiger solle einen Fünfjahresvertrag erhalten, heißt es.

Noch vor zwei Wochen hatte Roms Sportdirektor Monchi einen Verkauf des Ex-Stuttgarters ausgeschlossen. Rüdiger, 2015 vom VfB nach Rom gewechselt, spielt am Sonntag (20 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) mit der deutschen Nationalmannschaft im Finale des Confed Cup in Sankt Petersburg gegen Südamerika-Meister Chile. (mfu/sid)

+++ FIX UND FERTIG +++

Saúl Ñíguez verlängert bis 2026 bei Atlético

Der spanische Spitzenklub Atlético Madrid hat Jungstar Saúl Ñíguez langfristig gebunden. Der 22-Jährige verlängerte seinen Vertrag vorzeitig um fünf Jahre bis zum 30. Juni 2026. "Ich bin hier sehr glücklich, wir sind eine Familie, und es gibt keinen besseren Ort, an dem wir sein könnten", sagte Ñíguez, der am Freitag mit der spanischen U21 das EM-Finale gegen Deutschland mit 0:1 verloren hatte. Mit fünf Turniertoren hatte er sich die Torjägerkrone gesichert.

Seit seinem Profidebüt im Jahr 2012 gewann Ñíguez mit Atlético die Europa League, den spanischen Pokal und den Supercup. Im Vorjahr verlor er mit Atlético das Champions-League-Finale gegen den Stadtrivalen Real Madrid. (mfu/sid)

VfB Stuttgart verpflichtet Griechen Donis

Aufsteiger VfB Stuttgart hat Anastasios Donis verpflichtet. Der 20 Jahre alte Offensivspieler kommt vom italienischen Meister Juventus Turin und unterschreibt beim VfB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. In der vergangenen Saison war der griechische Nationalspieler von Juventus an den französischen Erstligisten OGC Nizza ausgeliehen.

#Donis: "Ich bin sehr glücklich,heute ist ein sehr wichtiger Tag für mich. #VfB ist ein großer Club mit viel Tradition & überragenden Fans." pic.twitter.com/yt1lE1gmhQ — VfB Stuttgart (@VfB) 1. Juli 2017

"Anastasios hat bei Juventus Turin eine sehr gute Ausbildung genossen und ist in der Offensive vielseitig einsetzbar", sagte VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser: "Mit seiner Spielweise und seiner Mentalität passt er gut in unsere Mannschaft." (mfu/sid)

Wolfsburg holt U20-Nationalspieler

Der VfL Wolfsburg hat Ohis Felix Uduokhai von 1860 München als fünften Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger erhält bei den Niedersachsen einen Vertrag bis 2022. Der Junioren-Nationalspieler absolvierte in der Vorsaison 21 Zweitligapartien für die Münchner. (m fu/dpa)