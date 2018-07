Davy Klaassen in Bremen

+++ KURZ VOR ABSCHLUSS +++

Klaassen wohl Delaney-Nachfolger

Bundesligist Werder Bremen plant den teuersten Einkauf seiner Vereinsgeschichte. Der niederländische Nationalspieler Davy Klaassen soll vom Premier-League-Klub FC Everton an die Weser wechseln. Niederländische Medien berichten von einem Vertrag bis 2022 und einer Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro. Damit wäre der 25-Jährige der teuerste Neuzugang in der Bremer Vereinsgeschichte. Noch hält diesen Rekord Marko Marin, der 2009 für 8,2 Millionen Euro aus Mönchengladbach zu Werder gewechselt war.

Klaassen soll in Bremen Thomas Delaney ersetzen, der von Borussia Dortmund verpflichtet worden war. Erst in der abgelaufenen Saison war der Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam für 27 Millionen Euro zum FC Everton gewechselt, konnte sich jedoch im Team nicht durchsetzen und stand seit November nur noch selten im Kader der Toffees. (tip/sid)

+++ TRANSFER FIX +++

Frankfurt leiht Geraldes

Eintracht Frankfurt hat Francisco Geraldes von Sporting Lissabon verpflichtet. Das gab der Bundesligist bekannt. Eintracht leiht den 23-jährigen offensiven Mittelfeldspieler für eine Saison aus. In der abgelaufenen Spielzeit kam der ehemalige U21-Nationalspieler für Sporting 38-mal zum Einsatz und erzielte vier Tore. (tip)

+++ WECHSEL GEPLANT +++

Höwedes auf dem Sprung

Nach seinem Jahr bei Juventus soll Schalkes zurückgekehrter Ex-Kapitän Benedikt Höwedes erneut vor einem Transfer stehen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung und sagt, es gebe bereits eine "ernsthafte Option". Türkische Medien berichten, Galatasaray befasse sich mit einer Verpflichtung des Weltmeisters. (tip)

+++ EINIGUNG +++

Mainz und Newcastle wegen Muto klar

Newcastle United und Mainz 05 haben sich auf einen Wechsel des Japaners Yoshinori Muto geeinigt. Das bestätigte der Bundesligist. "Wir haben gute und konstruktive Gespräche mit Newcastle United geführt und sind prinzipiell zu einer Einigung gekommen", sagte Sportvorstand Rouven Schröder. Laut übereinstimmenden britischen Medienberichten soll die Ablösesumme bei knapp 10,7 Millionen Euro liegen. Schröder sagte, die Vereine würden "bald zu einer Entscheidung" über den Transfer des 26-Jährigen kommen.

Neben dem Angreifer hat sich Newcastle auch in der Defensive verstärkt. Der Ex-Hoffenheimer Fabian Schär ist für vier Millionen Euro von Deportivo La Coruna in die Premier League gewechselt. Der Schweizer hatte bei der WM 2018 in allen Gruppenspielen seines Teams in der Startelf gestanden, jedoch beim Ausscheiden gegen Schweden im Achtelfinale wegen einer Gelbsperre gefehlt. (tip)

+++ RÜCKKEHR FIX +++

Scolari wieder in Brasilien

Luiz Felipe Scolari beendet seine achtmonatige Pause und wird neuer Trainer beim brasilianischen Erstligisten Palmeiras. Es ist bereits das dritte Mal, dass der 69-Jährige in Sao Paulo anheuert. Er tritt dabei die Nachfolge von Roger Machado an, der vom Klub freigestellt worden war.

Der Weltmeistertrainer von 2002 hatte zuletzt beim chinesischen Verein Guangzhou Evergrande gearbeitet und war mit dem Team dreimal in Folge Meister geworden. Sein Vertrag war im November ausgelaufen. Auch bei Palmeiras kann Scolari auf bereits fünf gewonnene Titel verweisen, darunter die Pokaltriumphe 1998 und 2012 sowie den Libertadores-Cup 1999. (tip/sid)