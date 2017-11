Fußball-TV-Experten in England Guter Witz

Schade, dass Jens Lehmann nicht zu Gast im Fernsehstudio war. Ich hätte gerne erlebt, wie er auf die Frage von Moderator Gary Lineker reagiert hätte. Vermutlich wäre es zu einem kleinen Handgemenge gekommen, Lehmann hätte dann die korrekte Antwort verlauten lassen, ein bisschen widerwillig wahrscheinlich, und im Anschluss vor sich hin gegrummelt.

Lehmann hat 2006 im Finale der Champions League mitgespielt, allerdings nicht besonders lange. Er flog in der 18. Minute vom Platz wegen einer Notbremse. Seine Hinausstellung war der Anfang vom Ende für seinen FC Arsenal - gegen den FC Barcelona.

Also: Lehmann war leider nicht im Studio, stattdessen blickte Moderator Lineker nach seiner Frage, wer denn 2006 die Champions League gewonnen hatte, in die sehr ratlosen Gesichter der Ex-Profis Rio Ferdinand, Frank Lampard und Steven Gerrard.

Niemand eine Ahnung? Wirklich nicht? "Ich kann mich nicht erinnern. Ich war wahrscheinlich noch betrunken von 2005", sagte Gerrard, Champions-League-Sieger - genau: 2005 - mit dem FC Liverpool. Gelächter bei Lineker, Gelächter bei Ferdinand und Lampard. Gerrard schaute zufrieden in die Runde. Guter Witz, nicht wahr? Ja, doch. Guter Witz.

Autoren-Info Verena Knemeyer Hendrik Buchheister , Jahrgang 1986, sah seine ersten Fußballspiele im alten Wolfsburger VfL-Stadion. Später als Journalist für den Fußball-Norden zuständig. Nachdem es nicht gelang, den HSV in die zweite Liga zu schreiben, Wechsel nach England. Berichtet seit August 2017 aus Manchester über britischen Fußball und hofft weiterhin auf eine Karriere als Torwart.





, Jahrgang 1986, sah seine ersten Fußballspiele im alten Wolfsburger VfL-Stadion. Später als Journalist für den Fußball-Norden zuständig. Nachdem es nicht gelang, den HSV in die zweite Liga zu schreiben, Wechsel nach England. Berichtet seit August 2017 aus Manchester über britischen Fußball und hofft weiterhin auf eine Karriere als Torwart. Alle Folgen der Kolumne "Life Goals"

Diese Szene aus einer TV-Übertragung der europäischen Königsliga unter der Woche zeigt ganz gut, warum ich die aus ehemaligen Spielern rekrutierten Fachleute im englischen Fernsehen mag. Ihr Witz und ihre Selbstironie sind ein zentraler Unterschied zur grimmigen Verbissenheit und oft auch der Wichtigtuerei der Experten, die im deutschen Fernsehen tätig sind. Über sich selbst zu lachen ist eine Kunst, die in England zur Perfektion gebracht wird. Auch bei Fußball-Sendungen ist sie ein elementarer Bestandteil.

Unübertroffen ist in dieser Disziplin natürlich Lineker selbst. Als sein Heimatverein Leicester City in der Saison 2015/2016 in Richtung Meistertitel marschierte, gehörte Lineker zu den Skeptikern. Er glaubte nicht an die Sensation und kündigte an, das englische Sportschau-Äquivalent Match of the Day in Unterhose zu moderieren, sollte es klappen mit Leicesters Meisterschaft.

Der Ausgang der Geschichte ist bekannt - und Lineker tauchte bei der ersten BBC-Sendung in der Saison nach Leicesters Titelgewinn tatsächlich nur in Unterhose vor der Kamera auf. Das kann man sich bei deutschen Ex-Profis eher nicht vorstellen.

Video REUTERS/BBC SPORT

Aber die englischen Fachleute, von denen es sehr viele gibt, weil sich in England zwei Pay-TV-Sender die Rechte an Premier League und internationalen Spielen teilen, sind natürlich mehr als Clowns. Sie zeichnen sich durch eine hohe Fachkenntnis aus, grundsätzlich durch eine höhere als die Experten in Deutschland.

Wahrsager Gary Neville, Langweiler Thierry Henry

Ich höre zum Beispiel sehr gerne Manchester Uniteds langjährigem Verteidiger Gary Neville zu, der als Spieler sachlich und schnörkellos war und diese Eigenschaften in sein zweites Leben als Fernseh-Fachmann überführt hat. Neu sind seine Fähigkeiten zur Hellseherei, die er in dieser Woche unter Beweis gestellt hat.

Kurz nach Liverpools Treffer zum 3:0 im Champions-League-Spiel gegen Sevilla schrieb er bei Twitter, dass die Partie 3:3 ausgehen werde. Und obwohl Liverpools Abwehr bekanntermaßen jegliches Misstrauen verdient; dass das Spiel dann tatsächlich so enden würde, hatte niemand für möglich gehalten. Niemand außer Neville.

Natürlich, nicht alle ehemaligen Spieler, die sich vor die Kamera wagen, sind auch starke Experten. Die Analysen von Thierry Henry, der für seine Tore für Arsenal zu Recht vergöttert und verehrt wird, sind langweilig und ohne großen Erkenntniswert. Anders als früher auf dem Rasen vermag er im Expertensessel selten zu überraschen. Dafür ist er immer bestens angezogen.

Das englische Fernseh-Publikum kann sich glücklich schätzen, wenn die schlechtesten Fachleute immer noch so viel Stil haben wie Henry.