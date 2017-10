Erfolge für Englands Nachwuchsfußballer Akademie Bundesliga

Es war eine trostlose Veranstaltung, die Anfang des Monats im Wembley-Stadion stattfand. Die Nationalmannschaft mühte sich zu einem 1:0 gegen Slowenien durch einen Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit und sicherte sich damit die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Russland im kommenden Jahr.

Das Team trat über große Strecken so uninspiriert auf, dass sich die Zuschauer im mäßig gefüllten Riesen-Rund auf andere Weise unterhielten. Zu Hunderten gingen im Verlauf der zweiten Hälfte Papierflieger auf den Rasen nieder. Als die Partie vorbei war, gab es kaum Jubel, keine Feierlichkeiten.

Angesichts solcher Auftritte sind die Erwartungen für die WM im kommenden Jahr gering. Ausnahmsweise: Fans und Medien haben sich damit abgefunden, dass Englands Auswahl in der gegenwärtigen Verfassung nicht annähernd in der Lage sein dürfte, den ersten Titel seit 1966 einzufahren.

Mehr Freude als die Senioren macht dem Publikum der Nachwuchs. Nach der U19 (Europameister) und der U20 (Weltmeister) peilt die U17 im Endspiel der WM in Indien an diesem Samstag (16.30 Uhr) den dritten Titel für den englischen Verband in diesem Jahr an. In den vergangenen zehn Jahren kamen Jugendmannschaften aus England bei internationalen Turnieren insgesamt 15 Mal mindestens ins Halbfinale. Nur der Nachwuchs aus Spanien ist in diesem Zeitraum besser.

Klubs der Premier League sind stolz auf ihre Talentschulen

"Niemand kann mehr behaupten, dass wir keinen Vorrat an fußballerischer Begabung hätten. Im Gegenteil", schreibt die "Times". Und es besteht Hoffnung, dass bald auch die A-Nationalmannschaft davon profitiert. "Wir haben viele Talente in unserem System. Sie sind jetzt schon gut, aber ich erkenne Nachhaltigkeit in ihren Leistungen. Das ist das wirklich Interessante", sagt Steve Cooper, der Trainer der U17.

Die Jugendarbeit in England ist gut. Es gibt seit Jahrzehnten funktionierende Strukturen. Die Klubs der Premier League sind stolz auf ihre Talentschulen. Der Verein, der die meisten Spieler aus dem eigenen Nachwuchs rekrutiert, ist Manchester United. Ein Großteil der tragischen Busby Babes in den Fünfzigern kam aus eigener Ausbildung. In den Neunzigern dominierte der Klub dank der Class of '92 um David Beckham und Ryan Giggs den Fußball in England und gewann die Champions League. Auch im aktuellen Team befinden sich mehrere Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, zum Beispiel Marcus Rashford, Jesse Lingard und Paul Pogba.

Stadtrivale Manchester City hat vor knapp drei Jahren ein Nachwuchszentrum der Superlative für angeblich 250 Millionen Euro in Betrieb genommen, mit 16 Rasenplätzen, sechs Schwimmbecken und einem eigenen Stadion. Auch der englische Verband hat investiert, eröffnete 2012 den rund 130 Millionen Euro teuren St. George's Park bei Birmingham, ein Leistungszentrum für die Nationalteams aller Altersklassen.

Dass die A-Auswahl nicht viel von der Jugendarbeit hat, liegt zum großen Teil daran, dass die Klubs der Premier League ihr Personal lieber auf dem internationalen Transfermarkt beschaffen, als Spielern aus eigener Ausbildung zu vertrauen. Die vielleicht stärkste Liga der Welt kann (oder will) es sich nicht leisten, geduldig zu sein mit Talenten.

Englands Talente zieht es zunehmend in die Bundesliga

City zum Beispiel peilt im zweiten Jahr unter Trainer Josep Guardiola den Meistertitel an und hat dafür knapp 250 Millionen Euro investiert, in fertige Profis wie den Brasilianer Ederson, den Franzosen Benjamin Mendy und den Portugiesen Bernardo Silva. Unter diesen Umständen muss es schon als Erfolg gelten, wenn englische Nachwuchskräfte wie Tosin Adarabioyo oder Phil Foden, ein Leistungsträger der U17, im Kader stehen.

AP Englands Jadon Sancho - Supertalent vom BVB

Um regelmäßig auf hohem Niveau zum Einsatz zu kommen und die Erfahrung zu sammeln, die nötig ist, um irgendwann Englands A-Auswahl voranzubringen, könnte es immer mehr junge Spieler ins Ausland ziehen. Vor allem: in die Bundesliga. U17-Nationalspieler Jadon Sancho ist gerade für angeblich sieben Millionen Euro von Manchester City zu Borussia Dortmund gewechselt. Danny Collinge, 19 Jahre jung, spielt für den VfB Stuttgart, Kaylen Hinds, ebenfalls 19, für den VfL Wolfsburg, Reece Oxford und Mandela Egbo, 18 und 20 Jahre alt, zog es nach Mönchengladbach.

"In Deutschland gibt es eine andere Kultur, eine klare Philosophie. Jeder Spieler weiß, dass er die bestmögliche Chance bekommt, sich zu entwickeln. Deshalb schauen unsere Talente plötzlich nach Deutschland", zitierte die "Times" kürzlich einen Berater, der an einem der genannten Transfers beteiligt war.

So könnte Deutschland, der alte Rivale, entscheidend dabei helfen, die Aussichten des englischen Fußballs zu verbessern.